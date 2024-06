Deutscher CoD-Experte hat Black Ops 6 gespielt und verrät, worauf er sich am meisten freut

Final Fantasy XIV: Das sind die 2 neuen Jobs in Dawntrail – Piktomant und Viper in unter 2 Minuten

Trailer zu Diablo 4 Vessel of Hatred gibt Einblick in die Story der Erweiterung

WoW: Trailer zum Release-Datum von The War Within

Die Hexe ist die neue Klasse in Path of Exile 2; zeigt im Gameplay-Trailer, was sie kann

Eine Übersicht mit den beim Reveal-Event gezeigten Informationen zu Call of Duty: Black Ops 6 seht ihr auf MeinMMO. Eines der Highlights ist auf jeden Fall die bestätigte Rückkehr des rundenbasierten Zombie-Modus: Call of Duty: Black Ops 6 bekommt einen Modus, auf den Fans seit Jahren warten und offenbart spannende Neuerungen

Was bringt die Anpassbarkeit des HUDs? Das ermöglicht euch einerseits, die Elemente des HUDs an Stellen zu verschieben, wo ihr sie besser sehen könnt oder sie euch weniger stören.

Das neue Call of Duty ist so teuer wie nie – Fans raten: Kauft euch lieber den Game Pass

Worauf freut sich Haptic am meisten? Das HUD. Bereits bei dem Reveal-Event zeigten die Entwickler, dass dieses anpassbar sein wird. Ihr könnt dann die Einzelheiten wie die Minimap an eine andere Position verschieben oder sogar ausschalten.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was sagt Haptic zum Gameplay? In dem neuen Video erklärt Haptic bereits zu Beginn, dass er nicht über die Anspielsession oder seine Eindrücke reden darf. Er dürfe jedoch sagen, dass er BO6 bereits anspielen konnte und Informationen wiedergeben, die den Content-Schaffenden im Rahmen einer Präsentation und einer Fragerunde mitgeteilt wurden.

Final Fantasy XIV: Das sind die 2 neuen Jobs in Dawntrail – Piktomant und Viper in unter 2 Minuten

Trailer zu Diablo 4 Vessel of Hatred gibt Einblick in die Story der Erweiterung

WoW: Trailer zum Release-Datum von The War Within

Die Hexe ist die neue Klasse in Path of Exile 2; zeigt im Gameplay-Trailer, was sie kann

Um wen geht es? Der deutsche YouTuber und CoD-Experte Haptic/ HapticRush erzählt in seinem neusten Video, er sei von Activision eingeladen worden, um das kommende Call of Duty: Black Ops 6 zu testen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to