Ludwig verkauft seine Firma für 2 $ an die Mitarbeiter, damit er sie nicht für Millionen an Amazon verscherbeln kann

Der bekannte YouTuber „Ludwig“ hat seine Firma für 2 $ verkauft und erklärt, dass er bereits genug Geld besitze.

Um wen geht es? Ludwig „Ludwig“ Ahgren ist ein 28-jähriger US-amerikanischer YouTuber.

Was ist das jetzt für ein Verkauf? Ludwig hat bekannt gegeben, dass er seine Firma „offbrand“ verkauft.

Bei offbrand handelt es sich um eine Agentur, die sich um die Planung und Produktion von digitalen Events kümmert. Zu den umgesetzten Events zählte ein Dodgeball-Turnier sowie die Streamer-Awards 2024.

In Videos auf YouTube und Tiktok erklärte Ludwig nun, dass er offbrand für 2 Dollar an die Mitarbeiter der Firma verkauft habe. Bis zuletzt sei er der Eigentümer des Unternehmens gewesen, doch jetzt werde es kooperativ von den Arbeitenden geleitet. Jeder, der bei offbrand arbeitet, habe jetzt die Möglichkeit, gleichberechtigt mitzubestimmen, was bei dem Unternehmen passiert.

Geld oder Erfolg spielte bei dem Verkauf der Firma laut Ludwig keine Rolle. Er werde auch weiterhin in der Firma arbeiten, nur eben nicht mehr der Eigentümer sein. Er glaubt, das sei der beste Weg für eine stärkere und glücklichere Arbeitskultur und eine nachhaltige Firma.

Ich war der größte Eigentümer von Offbrand. Ich habe das meiste Geld hineingesteckt, und… wie ihr wisst… so funktionieren Konzerne im Allgemeinen. Wer das meiste Kapital vorschießt, bekommt den größten Anteil. Aber ich dachte mir: ‘Was mache ich mit all diesen Anteilen? Was ist das Ziel?’ Ist es so, dass ich, wenn ich irgendwann in Rente gehe, abkassieren kann und einen großen Zahltag erhalte? Nein! […] Ich habe einen Haufen Geld verdient. So viel, dass ich nicht zweimal darüber nachdenke, wenn ich einen 4.000-Dollar-Wolfram-Würfel kaufe. Und für mich persönlich habe ich das Gefühl, wenn man so viel Geld hat, geht es einem gut. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr brauche.

Ludwig spricht auf YouTube über den Verkauf der Firma für 2 Dollar