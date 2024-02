Twitch-Streamer Trymacs bekommt im deutschen Survival-Hit auf Steam ordentlich auf den Deckel, lobt das Game dafür

Der Twitch-Streamer Trymacs präsentiert in einem neuen YouTube-Video Ausschnitte aus seinen ersten Stunden in einem neuen Survival-Game. Dabei bekommt er zwar ziemlich auf den Deckel, findet das Spiel allerdings dennoch ansprechend.

Welches Spiel hat Trymacs gespielt? Trymacs präsentiert in seinem neuesten YouTube-Video einen Zusammenschnitt seiner ersten Stunden im deutschen Survival-Hit Enshrouded. Zuletzt scheint der Streamer immer tiefer in Survival-Games einzutauchen. Vor Kurzem erkundete er Palworld und Minecraft, was in ordentlichem Chaos endete. Nun hat es ihm offensichtlich Enshrouded angetan.

Worum geht es in Enshrouded? Enshrouded ist ein Action-Survival-RPG, das in einer postapokalyptischen Welt spielt, die von einer magischen Seuche heimgesucht wird. Ihr kämpft euch durch verfallene Königreiche, bekämpft mutierte Kreaturen sowie mächtige Bosse und sucht nach Geheimnissen und Schätzen. Euer Ziel? Das Land vor dem Verderben des Shrouds zu retten.

Durch Gitternetz-basiertes Bauen könnt ihr prachtvolle Architektur erschaffen und legendäre Ausrüstung herstellen. Im Koop-Gameplay stellt ihr euch gemeinsam den Herausforderungen und lüftet zusammen die Geheimnisse eines gefallenen Reichs.

Das Spiel ist schwer, aber es gefällt mir

Weshalb bekommt Trymacs in Enshrouded auf den Deckel? Der Grund, warum Trymacs auf den Deckel bekommt, hat unterschiedliche Ursachen. Zum einen stirbt er gelegentlich im Spiel, wenn er von Gegnern angegriffen wird, was zu Situationen führt, in denen er und seine Mitstreiter von einem einzigen Treffer besiegt werden. Trotz der Herausforderungen gelingt es ihnen jedoch relativ schnell, den ersten Boss zu besiegen.

Zusätzlich sorgen auch einige humorvolle Situationen für Unterhaltung, wie beispielsweise, wenn Trymacs stirbt, weil er ein explosives Fass kaputt macht.

Während des Videos äußert Trymacs, dass das Spiel eine gewisse Schwierigkeit mit sich bringt, so sagt er: Das Spiel ist echt schwer, aber es gefällt mir . Er lobt seinen Chat für die Empfehlung des Spiels und zeigt mehrfach seine Freude darüber während des gesamten Videos.

Das sind die Reaktionen aus seiner Community: Die Reaktionen aus Trymacs’ Community sind gemischt. Während die eine Hälfte sich über den Content zu Enshrouded freut, äußert die andere Hälfte Kritik.

Dabei geht es weniger darum, dass Trymacs das Spiel schwer findet. Vielmehr Thema ist, dass er zuletzt mit anderen Streamern Minecraft begonnen hat und anschließend Palworld gespielt hat. Beide Games hat er bislang nicht zufriedenstellend abgeschlossen. Einige Fans äußern sich dazu unter dem Video:

RandomClipsEditor schreibt: Spielt Trymacs jetzt jede zweite Woche ein neues Survival-Game?

aonis5308 fragt: Hat er aufgehört mit Palworld?

Ixon7161 merkt an: In 2 Wochen kommt der gleiche Titel [vom Video] bei [einem] anderen Spiel

Neben Palworld und Enshrouded ist Trymacs derzeit auch in Minecraft unterwegs. Warum das für absolutes Chaos sorgt, erfahrt ihr hier: „Hör mal auf zu hauen, jetzt“ – Die deutsche Twitch-Elite spielt Minecraft und verwandelt sich in zankende Kinder