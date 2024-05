Twitch: Trymacs bettelt Apple an, endlich mehr Geld in Handy-Games stecken zu dürfen

Maximilian „Trymacs“ Stemmler gehört zu den größten Streamern im deutschen Twitch. Seine Karriere begann mit Mobile-Games von Supercell. Beim aktuellen Spiel der Entwickler bekommt der „Pay2Win-Streamer“ jedoch Bezahl-Probleme.

Was ist gerade bei Trymacs los? Der Twitch-Streamer zockt seit einiger Zeit Squad Busters, das neue Mobile-Game von Supercell, den Machern von Clash of Clans und Clash Royale, mit denen Trymacs bekannt wurde. Das neue Spiel erscheint in Deutschland am 29. Mai 2024, Trymacs konnte jedoch schon vorab zocken – und Geld reinbuttern.

Am Anfang kämpfte der Streamer noch mit dem System in Squad Busters: Nach 7 Stunden im Spiel konnte er gerade einmal 35 $ ausgeben – muss man das Spiel etwa tatsächlich spielen, um voranzukommen? Trymacs wäre jedoch nicht als Pay2Win-Streamer bekannt, wenn er nicht doch eine Möglichkeit finden würde, Geld loszuwerden (via YouTube).

In seinem Stream am 22. Mai verriet Trymacs, dass er bislang 2.500 $ in Squad Busters gelassen habe. Da ist aber noch mehr drin, denn er hatte es auf die neuen Ultra-Truppen abgesehen. Dabei machte ihm Apple jedoch einen Strich durch die Rechnung.

Während Trymacs Mobile-Games zockt, liest diese 92-Jährige ihren Zuschauern auf Twitch lieber Märchen vor:

Ein halbes Dutzend Anrufe beim Kundendienst, um zahlen zu dürfen

Welche Schwierigkeiten hat er mit Apple? Trymacs lud wie gewohnt über seine Apple-ID Geld auf seinen Account, dann kam jedoch die Ernüchterung: Er konnte keine ingame-Käufe mehr tätigen, sein Account war gesperrt.

Der Streamer wandte sich kurzerhand an den Kundendienst von Apple. Dort erklärte er, dass er diese Probleme schon kenne, er habe das seit Jahren: Sobald er einen bestimmten Betrag auflade, würde sein Account für mehrere Stunden gesperrt.

Nach mehreren Versuchen bekam Trymacs schließlich eine Mitarbeiterin an den Apparat, die ihm erklärte: Bei so vielen hohen Zahlungen werde der Account möglicherweise vom System verdächtigt, Geldwäsche zu betreiben.

Dank seiner jahrelangen Pay2Win-Erfahrung hatte Trymacs aber eine Lösung parat: Normalerweise kontaktiere er den Support, die ihn dann für eine halbe Stunde freischalten würden, damit er so viel Geld ausgeben könne, wie er will. Darauf wollte sich die Mitarbeiterin jedoch nicht einlassen (via YouTube).

Stattdessen bot man Trymacs an, seine 24-Stunden-Sperre aufzuheben – dieser Vorgang könne jedoch bis zu 24 Stunden dauern. Weitere Versuche, die Sperre doch noch früher aufzuheben, blieben erfolglos.

Erst nach einigen Umwegen über einen neuen Apple-Account und einem Geräte-Wechsel durfte Trymacs endlich wieder bezahlen. Nach einem Siegesschrei kürte er sich offiziell als „bester Pay2Win-Streamer der Welt“ – bei Fragen könne der Apple-Support ja künftig ihn anrufen.

Was steckt dahinter? Ob für Pokémon-Karten, das beste Team in FIFA oder eben Mobile-Games: Trymacs ist bekannt dafür, Tausende von Euro in seine Inhalte zu stecken. Der Streamer betrachtet diese Ausgaben jedoch als Investitionen.

Er sagt, dass er mit seinem Content ein Vielfaches dessen einnehme, was er ausgebe. Er weiß aber auch, dass seine Zuschauer nicht in der gleichen glücklichen Position sind, und wolle sie daher nicht animieren, ebenfalls Geld auszugeben. Viel mehr sollen sie ihm zuschauen können, statt selbst Geld in Spiele zu pumpen. Trymacs macht sich über seinen eigenen Content lustig: „Wir spielen seit 7 Jahren Handy-Spiele“