„Wir spielen seit 7 Jahren Handy-Spiele“ – Trymacs macht sich über seinen eigenen Content auf Twitch lustig

Maximilian „Trymacs“ Stemmler ist einer der größten Streamer im deutschen Twitch. Ob das gerechtfertigt ist, da scheint sich der 29-Jährige selbst nicht ganz sicher zu sein.

Wie kam es zu der Aussage? Trymacs ist gerade erst von den Dreharbeiten der Survival-Show 7 vs. Wild zurückgekehrt und hat nun einiges nachzuholen. Schließlich ist in der Zwischenzeit einiges passiert. So eroberte etwa die TikTokerin Dilara das deutsche Twitch.

In einem Reaction-Video sah Trymacs einen kurzen Tanz-Clip der Influencerin im Shego-Look. Für den Streamer war das „TikTok in Reinform“: Sie tanze ja einfach nur. Ein Zuschauer bezeichnete es als “lachhaft”, dass man damit berühmt werden könnte. Das veranlasste ihn zu einer kurzen Reflexion seiner eigenen Inhalte.

Trymacs sagt: „Find ich nicht ganz fair“

Wie sieht Trymacs seine eigenen Inhalte? Der Twitch-Streamer scheint in dieser Hinsicht ziemlich desillusioniert zu sein. Schließlich gibt es genug Leute, die sich an seinem Content stören, dessen scheint er sich bewusst zu sein:

Na ja, gut. Wir haben uns jetzt auch 30 Stunden lang Frank Rosin reingezogen, aus irgendwelchen Folgen, die 10 Jahre alt sind, wie er Restaurants komplett weg beleidigt. Und das schauen sich hunderttausend Leute an. Also das finde ich dann auch nicht ganz fair, muss ich sagen. Oder wir spielen seit 7 Jahren Handy-Spiele und es ist so übertrieben geil und das gucken sich auch wieder Millionen Leute an.

Besonders im letzten Teil kann Trymacs sich das Lachen nicht verkneifen. Zugleich wirkt er allerdings auch fast ein bisschen verschämt, angesichts der Inhalte, für die er selbst bekannt ist. Kritiker bezeichnen den 29-Jährigen häufiger als “Pay2Win-Streamer” und ärgern sich darüber, wenn er sich beispielsweise von Freunden auf einen höheren Rang in einem Spiel ziehen lässt.

Trymacs verfügt da jedoch über ein gesundes Maß an Selbstironie: So nennt er sich selbst „Streamer ohne Skill“ und lacht über seine massiven Ausgaben in Games – das sei ja eine Investition in seinen Content. Die ganze Reaction findet ihr auf dem YouTube-Kanal des Streamers, das Thema startet ab 05:16.

Wer in den sozialen Netzwerken wofür berühmt wird, ist immer so eine Sache. MontanaBlack, der zu den größten Streamern im deutschen Twitch gehört, sagt von sich: Er sei zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen, mit seinen Skills habe der Erfolg nichts zu tun.

