Twitch-Streamer Trymacs verrät seine wahnsinnigen Pay2Win-Ausgaben – Kommt allein in FIFA auf 80.000 €

Der deutsche Twitch-Streamer Trymacs hat während eines Gespräches mit dem Streamer-Kollegen Unge ausgerechnet, wie viel Geld er in den verschiedenen Spielen für Pay2Win ausgegeben hat.

Wer ist Trymacs?

Wo spricht Trymacs über seine Ausgabe? Der Streamer und YouTuber Unge hat Trymacs während eines Livestreams nach dessen Pay2Win-Ausgaben gefragt. Dieser rechnet anschließend vor, wie viel Geld er in 6 Jahren in welchen Spielen gelassen hat.

Falls ihr in FIFA 23 ohne Pay2Win erfolgreich sein möchtet, zeigt euch dieses Video, wie ihr den Powerschuss richtig nutzt.

Trymacs gibt 80.000 € in drei FIFA-Spielen aus

Wie viel Geld hat Trymacs ausgegeben? Wie ein Clip des Gespräches zeigt, hat Trymacs nach eigenen Angaben nur in FIFA 80.000 Euro ausgegeben. Das teilt sich, wie er anfügt, auf drei FIFA-Spiele auf. So gibt er an, einmal 35.000 €, einmal 25.000 € sowie knapp 20.000 € in FIFA 23 investiert zu haben.

Obendrauf kommen 20.000 € in dem Mobile-Game Clash Royal sowie 12.000 € in Clash of Clans. Außerdem habe er 14.000 € in Hay Day gesteckt. Für Diablo Immortal gab er weitere 2.000 € aus.

Abschließend zählt Trymacs einige „kleinere“ Investitionen in Höhe von 1.000 bis 1.500 Euro auf. Insgesamt gibt er in dem Gespräch an, 133.000 Euro für Pay2Win in Spielen ausgegeben zu haben.

Wenn ihr euch den Clip von Trymacs selbst anschauen wollt, binden wir euch hier ein Video auf YouTube ein. Der Kanal „TryClips“ hat die Szene dort geteilt.

Fans glauben, Trymacs hat einige Spiele unterschätzt

Was sagen seine Fans dazu? In den Kommentaren zeigen sich einige Fans von Trymacs ungläubig. Es gibt mehrere Kommentare, die annehmen, Trymacs habe besonders die Spiele Clash of Clans und Clash Royal unterschätzt und einiges mehr ausgegeben als die von ihm erwähnten Summen.

DJ Komp3tenz: „10k in Clash of Clans ist soooo cap (Anm. d. Red.: cap = gelogen), das ist unglaublich.“

Luis Muckenhirn: „Er hat gerade erst wieder ein Video hochgeladen. 1.000 € für Mauern. Der hat niemals nur 10k für Clash of Clans.“

The Immortal: „Ich dachte für Clash Royale wären es mehr. Er hatte neben seinem Main-Account und Projekten wie dem Level 1-Account doch auch den E-Sports-Account, der gebannt wurde. Dann hat er doch insgesamt deutlich mehr als 10k ausgegeben.“

Adv422: „Clash Royal 20k? Auch mit dem E-Sport-Account? Da waren doch allein 15k drin.“

SneakerTester: „12k nur in Clash Royal? Ja, auf einem Account vielleicht. Ich kenne noch den Account, in den 14k reingesteckt und der dann gebannt wurde, weil die E-Sportler damit gespielt haben.“

Leo E.: „Ich glaube, er hat Clash of Clans und Clash Royal ehrenlos unterschätzt.“

Was sagt ihr zu der Schätzung von Trymacs? Glaubt ihr auch, er hat deutlich mehr ausgegeben oder haltet ihr seine Einschätzung für realistisch?