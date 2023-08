Deutsche Streamerin ist seit 6 Tagen auf Twitch, landet direkt in den Top-10, wächst schneller als alle anderen

Dilara alias Di1ara, eine 23-jährige Biochemie-Studentin aus München erobert gerade das deutsche Twitch. Was es mit der Streamerin im Shego-Look auf sich hat, erklärt euch MeinMMO.

Um welche Streamerin geht es? Die 23-jährige Dilara tritt online als Dilaraa.s oder D1araa.s auf. Sie ist zwar schon seit 2021 auf Twitch angemeldet, ihren ersten Stream hielt sie jedoch erst am 10. August 2023 ab. Mit über 5.000 Zuschauern im Schnitt war das Debut bereits ein voller Erfolg.

Seitdem hat Di1ara bereits 81.000 Follower angesammelt. Doch wer ist die Streamerin mit dem auffälligen grünen Look und warum ist sie gerade so erfolgreich?

Trotz ihrer kurzen Zeit auf Twitch gehört Di1ara aktuell zu den größten deutschen Streamerinnen. Welche Streamerinnen sonst im deutschen Twitch das Sagen haben, seht ihr im Video:

TikTokerin erobert Twitch mit einem ein Jahr alten Video

So erfolgreich ist Di1ara: Die 23-Jährige zieht gerade an allen vorbei (Stand: 16. August 2023):

mit durchschnittlich 7.095 steht sie auf Platz 2 der größten deutschen Twitch-Streamerinnen

in Sachen Watchtime steht sie sogar deutschlandweit auf Platz 4 und ist damit die meistgesehene Frau

ihr Kanal gehört weltweit zu den am schnellsten wachsenden (via sullygnome)

TwitchTracker stuft sie nach einer Woche Twitch bereits auf Platz 385 der beliebtesten Streamer weltweit ein

Wie hat sie das geschafft? Di1ara hat nicht bei null angefangen. Die 23-Jährige ist seit 2019 auf TikTok aktiv und hat dort 6,4 Millionen Follower. Ihre Videos, in denen sie tanzt, Fragen ihrer Fans beantwortet oder TikTok-Trends ausprobiert, erhalten regelmäßig mehrere Millionen Aufrufe.

Ein Video, das ursprünglich im September 2022 erschien, erregte besondere Aufmerksamkeit. Darin erzählt Di1ara eine kurze Geschichte in musikalischer Form. Der Ohrwurm wurde im Juli 2023 durch den Minecraft-Streamer Stegi verbreitet, kurz darauf war das Video überall.

Doch nicht nur der Song ging wie ein Lauffeuer durch das deutsche Twitch: Schnell verbreitete sich auch das Gerücht, dass der Twitch-Streamer fürchterlich für die TikTokerin schwärme. Das bekam auch Di1ara mit, die daraufhin anfing, Stegis Streams zu schauen.

Die ganze Geschichte hat Twitch-Streamer Papaplatte in diesem Video nochmal zusammengefasst. Los geht’s ab 3:19.

Als Di1ara also ihren ersten eigenen Stream startete, hatte sie bereits die besten Voraussetzungen: Sie hatte eine eigene, starke Community und hatte die Aufmerksamkeit der deutschen Twitch-Szene. Auch die Inhalte der ersten Streams waren bestens gewählt: So zockten sie und Stegi unter anderem gemeinsam Minecraft und It Takes Two, für viele das ultimative Pärchen-Spiel.

Auch wenn es bei den Namen ihrer neuen Twitch-Kollegen noch etwas hapert, hat sich die Streaming-Newcomerin mittlerweile bestens in die vorherrschende Meta auf Twitch eingefunden. So macht sie auch Reaction-Streams oder zeigt Only Up, den diesen Platformer, der schon viele Streamer gebrochen hat.

Die 23-Jährige hat auf Twitch also mindestens schonmal einen Fuß in die Tür bekommen. Es bleibt abzuwarten, ob sie den aktuellen Hype langfristig in eine stabile Community auf der neuen Plattform verwandeln kann und, ob sie überhaupt über längere Zeit Lust auf das Streaming hat.

Schließlich gäbe es da ja auch noch ihr Master-Studium in Biochemie.

Andere Content Creator bemängeln immer wieder, dass es schwer sei, auf Twitch zu wachsen. Eigentlich müsse man erst auf einer anderen Plattform eine Community aufbauen, um diese dann zu Twitch zu schleusen. Insbesondere TikTok scheint dafür wie geschaffen zu sein und brachte schon mehrere Erfolgs-Storys hervor:

