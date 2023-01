Streamerin hat nur einen Zuschauer auf Twitch, ist nett zu ihm, geht viral – Jetzt hat sie tausende Follower

Die Streamerin Christeena “clbpsyduck” streamte auf Twitch ohne Zuschauer, als plötzlich jemand in ihrem Chat auftauchte und von seinem schlechten Tag berichtete. Sie versuchte, den Unbekannten aufzuheitern und ihre Freundlichkeit ging viral.

Was ist das für eine Streamerin? clbpsyduck ist eine Streamerin aus den USA, die hauptsächlich Inhalte zu dem RPG Tower of Fantasy macht. Laut ihrem Profil ist sie Mitte 20. Seit Dezember 2020 streamt sie auf Twitch, hatte im Schnitt jedoch nur Zuschauerzahlen im einstelligen Bereich (via sullygnome).

Das änderte sich nun aber, als sie einem Zuschauer eine Freude machen wollte.

Streamerin will einsamem Zuschauer eine Freude machen

Was machte die Streamerin? Ende Dezember 2022 streamte sie gerade völlig ohne Zuschauer, als ein Unbekannter in ihrem Chat auftauchte. clbpsyduck unterhielt sich mit ihm und erzählte von ihren gesundheitlichen Problemen: so hat sie eine schwere Wirbelsäulenverkrümmung, nutzt im Alltag eine Gehhilfe. Sie gab auch zu, nichts mit dem Streamen zu verdienen.

Der Zuschauer erwähnte daraufhin, dass er einen ziemlich schlechten Tag habe: Es sei sein Geburtstag, doch niemand habe ihm gratuliert. Das wollte die Streamerin ändern und stimmte “Happy Birthday” an.

Was hat es mit dem Zuschauer auf sich? Der Unbekannte bedankte sich mit einer Spende über 100 US-Dollar und verschenkte dazu noch zahlreiche Abos für den Kanal von clbpsyduck. Diese war daraufhin so gerührt, dass sie sich für einen Moment entschuldigen musste, um ihre Emotionen zu bewältigen.

Denn was sie nicht wusste: Ihr Zuschauer hat es sich zur Mission gemacht, Freundlichkeit im Internet zu verbreiten. Auf TikTok teilt er Streamer, die keine Zuschauer haben und zeigt, warum sie mehr Aufmerksamkeit verdient haben.

Geburtstagsständchen geht viral, rührt Zuschauer

Wie ging es für die Streamerin weiter? Das Video, das er von clbpsyduck postete, erreichte 2,9 Millionen Aufrufe (Stand: 16. Januar 2023, 11:45). Zahlreiche Zuschauer machten sich daraufhin auf den Weg zum Kanal der Streamerin, Zehntausende folgten ihr.

Zu diesem Zeitpunkt war sie allerdings schon seit einigen Tagen nicht mehr auf Twitch aktiv gewesen. Bei ihrer Rückkehr am 12. Januar wurde sie daher von einem gut gefüllten Chat erwartet. Der Stream erreichte durchschnittlich 272 Zuschauer, am nächsten Tag waren sogar 329 dabei.

karvetv, der TikToker, der ihre Geschichte geteilt hatte, postete ein Update auf seinem Account. So hat clbpsyduck wohl mit ihrem Stream vom 12. Januar knapp 1.000 $ durch Abos und Spenden erhalten.

Wie sind die Reaktionen? In den Kommentaren auf TikTok berichten zahlreiche Zuschauer, wie bewegt sie von der Aktion seien. Das sei genau die richtige Art, das Internet und seine Reichweite für etwas Gutes zu nutzen.

TikTok erweist sich zurzeit als nützliches Medium für kleinere Streamer, denn gerade berührende Clips gehen dort viral:

