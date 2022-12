Twitch-Streamer Trymacs will sich auf Kosten anderer amüsieren – Doch plötzlich geht’s um ihn selbst

Sogenannte Reactions sind mittlerweile ein fester Bestandteil des Repertoires vieler Content Creator – so reagiert auch Twitch-Streamer Max “Trymacs” Stemmler (28) immer wieder auf Videos anderer. Das ging jetzt aber nach hinten los: In einem Video, auf das Trymacs reagieren wollte, ging es plötzlich um ihn selbst.

Was war das für ein Video? Trymacs reagierte auf ein Video des Zusammentreffens dreier kontroverser Content Creator: Der YouTuber ApoRed machte in letzter Zeit vor allem mit seinen Finanzen Schlagzeilen – nun interviewte er gemeinsam mit seinem Kumpel Leon Machère die Influencerin Raffaela Raab.

Raffaela Raab veröffentlicht unter dem Namen “Die Militante Veganerin” hauptsächlich Inhalte zum Thema Tierrechte. Ihre Ansichten und ihr Auftreten werden dabei von vielen als übertrieben und radikal empfunden.

Alle drei Personen sind in der YouTube-Szene bekannt und Reizfiguren.

Trymacs versprach sich von dem Zusammentreffen dieser Persönlichkeiten offenbar gute Unterhaltung und Content für seinen eigenen Kanal. Er hatte bereits auf einen vorangegangenen Teil des Gesprächs reagiert und auch dieses Video versprach wieder vor allem eines: viel Fremdschämen.

Der “Trymacs Modus” als Marketing-Strategie

Wie wurde Trymacs reingezogen? Während ApoRed, Leon Machère und Die Militante Veganerin gerade gemeinsamen vegane Burger essen, sprechen sie über den Online-Auftritt der Tierrechtlerin.

Die Veganerin gibt zu, dass hinter ihrem vermeintlich radikalen Auftreten durchaus ein Konzept steckt. Sie habe sich überlegt, wie sie den Tieren am besten helfen könnte und habe sich ihre Marketing-Erfahrung zunutze gemacht.

ApoRed kommentiert die Erklärung damit, die Veganerin habe also “den Trymacs aktiviert”. Bei der Erwähnung seines Namens wurde Trymacs sofort hellhörig. Der Twitch-Streamer verstand überhaupt nicht, was mit der Äußerung gemeint sein soll – oder, warum es plötzlich um ihn geht.

Trymacs ist kein “realer Hase” wie ApoRed

Was bedeutet “den Trymacs aktivieren”? ApoRed erklärt, Trymacs würde sich “lost” stellen, sich also ahnungsloser geben, als er eigentlich ist. Der YouTuber führt weiter aus, Trymacs sei einfach nicht so ein “realer Hase” wie er selbst und ohne Kameras wohl ganz anders, als wenn die ihn zeigen.

Dazu fällt Trymacs erstmal nur eins ein: “Ach, du Scheiße.”

Eine sogenannte Streamer-Persona ist eigentlich nichts Ungewöhnliches und bei manchen ein wichtiger Bestandteil ihrer Marke. Man denke etwa an Dr. Disrespect, der im Stream nur mit Perücke und Sonnenbrille auftritt. Oder an den WoW-Streamer Asmongold, dem seine eigene Persona zu viel wurde.

Trymacs will davon jedoch nichts wissen, er besteht darauf, authentisch zu sein.

Trymacs sagt, er habe gar keine Zeit, sich zu verstellen

Wie reagiert Trymacs? Der ist erstmal total fassungslos. Vor allem von ApoRed will sich Trymacs so etwas offenbar nicht vorwerfen lassen: “Der reale Hase? Alles, was er on-cam gesagt hat, seine ganzen Videos, alles war gelogen!”

Außerdem, so Trymacs, könne er sich gar nicht so viel verstellen. Schließlich sei er in diesem Jahr 1.800 Stunden live gewesen, würde zusätzlich anderthalb Stunden Podcast filmen und in weiteren Videos auftreten, wie soll er es da schaffen, sich ständig zu verstellen.

Trymacs bezeichnet sich selbst als “Youtuber/Streamer ohne Skill” und generierte schon Content daraus, sich im Shooter Valorant von seinen Kumpels mitziehen zu lassen. Und ja, auch diese mangelnden Fähigkeiten sollen authentisch sein:

Dass ich in den Games scheiße bin, wenn ich in Fortnite und Minecraft an Fallschaden sterbe – ja, das ist so.

Die ganze Reaction von Trymacs könnt ihr euch hier anschauen. Ab 31:34 geht es um den Twitch-Streamer.

Eines der Projekte, die Twitch-Streamer Trymacs zu beschäftigt halten, um sich groß zu verstellen, ist sein Fußball-Event auf Joyn. Nachdem der Entertainer Stefan Raab mit einer Strafe über 500.000 € gedroht hatte, kann die Show allerdings nicht wie geplant auf Eis stattfinden.

