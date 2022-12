Twitch-Streamer muss seine Frau und seinen besten Freund aufgeben – „Schlechte Sachen verfolgen mich wie die Pest“

Der Twitch-Streamer Tectone macht gerade eine schwere Zeit durch: Am 15. Dezember gab er die Trennung von seiner Frau bekannt, am selben Tag wurden auch Vorwürfe gegen seinen besten Freund Rich Campbell öffentlich gemacht. In einem Stream sprach Tectone nun über die Ereignisse und wurde dabei von Emotionen überwältigt.

Content-Warnung: In diesem Artikel wird das Thema sexuelle Übergriffe angesprochen. Bei manchen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen. Bitte seid achtsamm, wenn das bei euch der Fall ist.

Wie ist die Lage bei Tectone? Der Twitch-Streamer Tectone gab am 15. Dezember das Ende seiner 10-jährigen Beziehung mit der V-Tuberin Fream bekannt. Auf Twitter schrieb Tectone: “Ich habe sie verloren” und linkte einen längeren TwitLonger-Post, in dem er alles erklärte.

Die beiden hatten wohl ursprünglich eine vorübergehende Beziehungs-Pause einlegen wollen, jetzt machten sie die Trennung endgültig. Tectone erklärte, entgegen der Gerüchte keine Pause einlegen zu wollen – gerade jetzt bräuchte er die Liebe und Unterstützung seiner Community.

Außerdem bedankte sich Tectone bei seiner Organisation One True King (OTK): die sei das beste, das ihm je passiert sei. OTK wurde 2020 von 5 MMO-Nerds rund um den WoW-Streamer Asmongold gegründet, im November 2021 wurde Tectone das 9. Mitglied.

Mittlerweile fehlen aber 2 Gründungs-Mitglieder der Organisation: Matthew “Mizkif” Rinaudo wurde im September auf unbestimmte Zeit suspendiert. Gegen ihn läuft eine interne Ermittlung, da er sexuelle Belästigung durch einen befreundeten Streamer vertuscht haben soll.

Am 15. Dezember, demselben Tag, an dem Tectone seine Trennung bekannt gab, machte die Twitch-Streamerin Azalia Lexi Vorwürfe gegen den nächsten OTK-Gründer, Rich Campbell, öffentlich. Für Tectone, der eng mit Rich Campbell befreundet war, war das offenbar zu viel auf einmal.

In einem Stream vom 18. Dezember sprach Tectone über die aktuelle Situation und wurde dabei äußerst emotional.

Tectone bricht im Stream in Tränen aus

Was war das für ein Stream? Am 18. Dezember startete Tectone einen Stream über knapp 3 1/2 Stunden, in dem er laut Stream-Titel “alles, was passiert ist ansprechen” und über “die Zukunft des Kanals” sprechen wollte. Mit letzterem ist sein Podcast “Noodle Shop” gemeint.

Was hatte Tectone zu sagen? Der Streamer bestätigte zuerst erneut das Ende seiner Ehe. Tectone betonte, er und Fream hätten sich einvernehmlich getrennt und hätten immer noch viel Freundschaft füreinander – allerdings habe sie 3 der gemeinsamen Katzen behalten.

Dann kam Tectone auf die Vorwürfe gegen seinen besten Freund Rich Campbell zu sprechen, der sei wie ein Bruder für ihn gewesen. Dabei wurde er von seinen Emotionen überwältigt. Allerdings geht es ihm nicht etwa darum, seinen Freund in Schutz zu nehmen, im Gegenteil.

Warum treffen Tectone die Vorwürfe so sehr? Tectone erklärt, in seiner Vergangenheit selbst mehrfach das Opfer sexueller Gewalt gewesen zu sein. Die Tatsache, dass ausgerechnet sein bester Freund einem anderen Menschen das angetan haben könnte, was er selbst erlebt hat, nimmt Tectone wohl sehr mit.

Sichtlich um Fassung ringend, fordert Tectone seine Zuschauer dazu auf, ihre Lieblings-Creator nicht in Schutz zu nehmen oder Menschen anzugreifen, die ihre Geschichten teilen. Das helfe niemandem, so Tectone.

Ich kenne das Gefühl, wenn du deine Geschichte online – oder mit deiner Familie – teilst, und Leute dir nicht glauben wollen. Es braucht eine Menge Mut, um diese Sachen zu teilen. Und nur, weil jemand eine Weile wartet, bedeutet das nicht, dass es nicht wahr ist. Es bedeutet auch nicht, dass es wahr ist, aber wir sollten niemanden dafür bloßstellen, seine Geschichte zu teilen.

OTK ist für Tectone der einzige Lichtblick

Tectone erklärte, er habe den emotionalen Stream so nicht geplant. Ihm sei gar nicht klar gewesen, wie sehr ihn die Situation mitnehme, am Morgen sei es ihm noch gut gegangen. Erst, als er begann, darüber zu sprechen, seien die Emotionen hochgekommen.

Es passiert gerade eine Menge Scheiße in meinem Leben. Erst meine Frau, dann mein bester Freund – Ich hoffe einfach, meinen Katzen passiert nichts. Ich meine, ich weiß, dass Leute sagen “Die Storys von Tectone können nicht wahr sein”, aber diese schlechten Sachen verfolgen mich einfach wie die Pest.

Tectone sei allerdings sehr stolz darauf, wie OTK mit der Situation umgegangen sei: man habe sehr schnell und gut reagiert. Zudem bedankte sich der Streamer erneut bei seiner Organisation, sie sei momentan eine der wenigen positiven Sachen in seinem Leben.

Die Zukunft des “Noodle Shop”-Podcast ist noch ungewiss: Tectone erklärt, er wolle um jeden Preis verhindern, dass bereits vorgedrehte Episoden mit Rich Campbell erscheinen. Trotzdem will Tectone den Podcast mit OTK-Mitglied Emiru fortführen, ob das möglich ist, weißt er aber noch nicht.

