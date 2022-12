Twitch: Asmongold distanziert sich vom nächsten WoW-Streamer nach Vorwürfen sexueller Übergriffe – Wirft ihn aus Orga

Im Oktober 2020 taten sich 5 große MMO-Nerds rund um WoW-Streamer Asmongold zusammen und formten die Organisation One True King (OKT). Nun wurden schwere Vorwürfe gegen Rich Campbell, eines der Gründungsmitglieder erhoben – während die interne Ermittlung gegen einen weiteren Gründer noch läuft.

Content-Warnung: In diesem Artikel geht es um die Thematik sexueller Übergriffe. Obwohl wir bewusst auf die Darstellung grafischer Details verzichten, könnte das Thema für einige Leser belastend sein. Die Schilderung der Ergeignisse befindet sich hinter einem Spoiler-Tab, sodass ihr sie überspringen könnt.

Was ist los bei OTK? Am 15. Dezember erhob die Twitch-Streamerin Azalia Lexi schwere Vorwürfe gegen den OTK-Gründer Rich Campbell. Die Vorwürfe führte sie am folgenden Tag in einem TwitLonger-Post näher aus.

Rich Campbell ist als Twitch-Streamer und Caster für WoW aktiv. 2020 gründete er gemeinsam mit den anderen MMO-Nerds Asmongold, Mizkif und Tips Out die Organisation One True King. Damit ist es nun aber vorbei.

Twitch-Streamerin erhebt Vorwürfe gegen OTK-Gründer

Wie lauten die Vorwürfe? Azalia Lexi und Rich Campbell sollen über 4 Jahre eine freundschaftliche und ab 2019 auch eine sexuelle On/Off-Beziehung gehabt haben. In dieser Zeit soll Campbell die Streamerin phasenweise wie ein Sex-Objekt behandelt oder mit Zuneigung überschüttet haben, so Azalia Lexi.

Nachdem Azalia Lexi mehrere Avancen von Campbell abgelehnt haben will, habe sie sich im Januar 2022 zu einem Treffen bereit erklärt, als sie sich gerade in New York aufhielt, wo der Content Creator eine Wohnung hatte. Sie habe allerdings Bedenken gehabt, in sein Apartment zu gehen.

So beschreibt Azalia Lexi die Ereignisse des Abends

Campbell soll Azalia Lexi stattdessen eingeladen haben, sich mit ihm in einem Kino zu treffen, das Teil seines Apartment-Komplexes war – das sei ja nicht seine Wohnung. Im Kino habe Campbell versucht, die Streamerin dazu zu bringen, sich auf ihn zu legen. Sie habe ihm daraufhin gesagt, sie sei nicht dort, um mit ihm zu schlafen.

Campbell habe schließlich behauptet, sie könnten nicht länger in dem Kino bleiben und müssten in seine Wohnung gehen. Er habe Azalia Lexi allerdings versprochen, ihre Grenzen zu respektieren, sodass sie zustimmte.

In Campbells Wohnung soll es dann zu sexuell übergriffigem Verhalten und einer anschließenden Vergewaltigung gekommen sein.

Das sagt Rich Campbell zu den Vorwürfen: Der Content Creator reagierte noch am selben Tag auf die Vorwürfe. Via Twitter teilte er mit, das Statement gelesen zu haben und seine Seite der Geschichte mitteilen zu wollen. Zunächst einmal bräuchte er jedoch Zeit, um seine Gedanken zu sortieren.

Gibt es Konsequenzen? In seinem Twitter-Post erklärte Campbell auch, OTK habe ihn gebeten, von seiner Position in der Organisation zurückzutreten. Dem habe er Folge geleistet. Stunden später wurde sein Auftritt als Caster beim WoW-Event “Race to World First” gecancelt.

Wie fielen die Reaktionen aus? Obwohl viele Twitter-Nutzer ihr Mitgefühl mit Azalia Lexi ausdrückten, wurde auf die Anschuldigungen auch mit Skepsis reagiert.

Vor allem Fans von OTK beziehungsweise Rich Campbell wollten die Vorwürfe wohl nicht einfach so hinnehmen und forderten zumindest Beweise. In einem Stream äußerte sich Asmongold zu der Situation und ging auch mit den vermeintlichen Supportern hart ins Gericht.

Was sagt Asmongold? Die Vorwürfe gegen Campbell kamen wohl während eines Streams von Asmongold zutage. Der WoW-Streamer war in dem Moment offenbar überfordert von der Situation und sagte, es sei verdammt unangenehm, sich gerade jetzt dazu zu äußern, während er ein neues Spiel spiele.

Kurz darauf beendete Asmongold den Stream. Am nächsten Tag nahm sich der Streamer die Zeit, ausführlich auf die Situation rund um die Vorwürfe gegen Rich Campbell einzugehen. Dabei distanzierte er sich von Rich Campbell und vermeintlichen Fans.

Ich habe viele Leute gesehen, die gesagt haben, dass es nicht wahr sei, dass sie sich alles ausdenke. Bitte tut das nicht. Ihr seid nicht unsere Fans, ihr seid nicht auf unserer Seite. Wir sind auf ihrer [Plural] Seite. Darum ist Rich weg.

Asmongold machte auch deutlich, dass er keine Toleranz für Anfeindungen gegen die Betroffenen von Campbells Handlungen habe. Er forderte seine Zuschauer auf, Nachrichten an die Betroffenen zu unterlassen:

Wenn ihr diesen Mädchen Nachrichten schickt und versucht, […] Zweifel zu sähen und ihnen ein schlechtes Gewissen einzureden, weil sie mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen sind, dann seid ihr nicht unsere Fans. Dann seid ihr nicht meine Fans. Ihr tut uns damit keinen Gefallen, ihr seid nicht in unserem Team. Ihr helft uns nicht, ihr helft niemandem.

Seine Zuschauer reagierten positiv aus Asmongolds klare Linie und flutete den Chat mit Herzen. Dennoch brach Asmongold den Stream nach einigen Stunden ab und gab an, nicht klar denken zu können.

Die Vorwürfe gegen Rich Campbell treffen Asmongold möglicherweise besonders, da bereits eine interne Ermittlung gegen ein anderes OTK-Gründungsmitglied läuft: Matthew “Mizkif” Rinaudo soll sexuelle Übergriffe durch einen befreundeten Twitch-Streamer vertuscht und versucht haben, Betroffene einzuschüchtern.

