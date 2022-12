Twitch-Streamer Trymacs verrät fiese Strategie, um mit nervigen Kommentaren fertig zu werden – „Richtig dreckig“

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Wie sind die Reaktionen? Unter dem Clip, in dem Trymacs seine Methode preisgibt, finden sich zahlreiche positive Reaktionen. Das sei eine der besten Arten, mit Trollen umzugehen, schreibt ein Fan (via YouTube ).

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

3 Jahre lang unter jedem Video einen Kommentar verfassen in der Hoffnung, dass du denkst, es sieht jemand. Und du machst es seit 3 Jahren und du kriegst auf keinem Kommentar eine Antwort oder ein Like oder jemand geht auf deine Videos, das ist die geile Bestrafung.

So verfährt Trymacs mit den Kommentaren: Trymacs hat sich eine besondere Strategie einfallen lassen, um der lästigen Kommentaren Herr zu werden – und gleichzeitig seinen Spaß zu haben. Denn, wenn er sie einfach bannen würde, so die Logik des Streamers, kämen die Kommentarschreiber wohl zu leicht davon.

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Um welche Kommentare geht es? In einem Stream erklärte Trymacs, welche Kommentare ihn so richtig nerven. Dabei geht es vor allem um Leute, die gezielt versuchen, Reaktionen zu provozieren:

Insert

You are going to send email to