20-Jähriger gewinnt 1.000.000 $ bei Fortnite und den Neid der Verlierer: „Die Reichen werden immer reicher“

Der Krösus von YouTube, Mr. Beast, hat am Samstag ein Turnier in Fortnite ausgerichtet: das Extreme Challenge Fortnite-Tournament. Am Ende setzte sich ein 20-jähriger Däne durch. Mit dem Sieg von Anas sind aber nicht alle einverstanden: Gerade „normale Spieler“ finden es ätzend, dass ein Profi gewann, der schon in den letzten zwei Jahren gutes Geld mit Fortnite verdiente.

Was war das für ein Turnier? Am Samstag, dem 17. Dezember, fand ein ungewöhnlich Fortnite-Turnier statt, dass Mr. Beast ausrichtete:

Der Gewinner holte sich eine Million US-Dollar

Für die besten 100.000 im Turnier war zumindest ein exklusiver „Beast Brella Umbrella“ drin.

Der Entwickler von Fortnite, Epic Games, sagte: Man könne so viele Matches spielen, wie man in der Zeit schaffe: Es zähle aber nur das Spiel mit dem höchsten Score. Der Sieger gewinne dann eine Million US-Dollar.

In dem Turnier mussten Spieler „Unwettern“ ausweichen, konnten Münzensammeln und mussten so viele Punkte wie möglich erbeuten, bevor der Timer auslief.

Mit dem “normalen Fortnite”, das als Battle Royale gespielt wird, hatte das nicht viel zu tun, sondern sah eher aus wie Fall Guys im Fortnite-Mantel.

Wer hat gewonnen? Am Ende setzte sich der dänische Fortnite-Profi Anas durch. Er spielt für den Clan „The Guild“ von David Beckham.

Er holte insgesamt 142.098 Punkte und lag damit gut 1.500 Punkten vor einem Spieler aus Holland und einem anderen aus Kanada.

Es heißt, er habe die Woche über für das Turnier trainiert und konnte dann tatsächlich, als es zählte, seine beste Leistung abrufen.

Einige fordern, Profis von Cash-Turnieren auszuschließen

Wie wird das diskutiert? Das Turnier ist schon etwas seltsam, weil eben nur der 1. Platz so viel Geld kassiert und der Rest leer ausgeht. Die Kommentare sind denn auch zwiegespalten.

Zwar gratulieren viele dem Sieger, das sei eine tolle Leistung. Es gibt aber auch einige Stimmen, die es unfair finden, dass ein Profi gewinnt:

„Lowkey ist es schon unfair, dass ein Pro-Gamer gewonnen hat – ich war auch noch im obersten Prozent, also bin ich nicht super-wütend. Aber wie wäre es, wenn man ein paar Cash-Turniere macht und Profi-Spieler ausschließt?“

„Ganz toll … der Gewinner ist ein schwitziger, reicher Fortnite-Profi. Wie immer werden die Reichen reicher – Mister Beast ist ein Witz!“

Es gab einige Tweets, die es unfair fanden, dass ein Profi gewann.

“Ich glaube persönlich, dass man Profis und Creator vom Turnier hätten ausschließen sollen. Der Skill-Unterschied, das Equipment und die Connection spielen definitiv eine Rolle. Der Mann hat in den letzten Jahren buchstäblich 400.000 $ gewonnen, aber es war trotzdem eine schwere Aufgabe. GG, hat Spaß gemacht.”

Sieger hatte 2021 und 2020 schon 430.000 $ mit Fortnite verdient

Was ist denn so bitter? Na ja, der 20-jährige Anas hat mit Fortnite bereits vor dem Sieg in den letzten beiden Jahren 430.000 $ mit Turnieren in Fortnite verdient, er jholte sich immer wieder Plätze unter den Top 5 bei der FNCS, dem Online-ESport-Turnier von Fortnite, die ihm zwischen 125.000 und 25.000 $ brachten.

Die eine Million US-Dollar obendrauf sind jetzt sicher sehr nett, aber so mancher hätte das Geld vielleicht eher gebraucht. Daher kann man die Kritik, gerade von Amateur-Spielern, schon nachvollziehen: Anas hat als Profi-Spieler natürlich viel bessere Bedingungen, um so einen Wettbewerb zu gewinnen als normale Spieler.

Letztlich ist das aber ein sportlicher Wettkampf, bei der Fußball-WM kann man sich ja auch schlecht beschweren, dass Messi gewonnen hat, der ja schon so viel in seinem Leben erreicht hat:

