Twitch-Streamer wird durch Fortnite berühmt, jetzt bricht er mit Epic: „Jeden Respekt verloren“

Twitch-Streamer Papaplatte überlebt 7 vs. Wild, erschreckt Zuschauer mit Clip, wie er in einen Eis-See stürzt

Sorry. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich drei Jahre nach [der Veröffentlichung des Skins] darum gebeten habe, mein Gesicht zu ändern. Wie konnte ich nur so etwas tun. Ich bitte um Entschuldigung. Wir sollten das Gesicht meines Skins besser im Jahr 2069 ändern (…).

Jetzt, wo die LEGO Styles für meinen Skin kommen. Ändert mein Gesichtsmodell so, dass es wie ich aussieht, vielleicht nach all diesen Memes?

Was ist das Problem mit dem Skin? Viele Spieler und TheGrefg selbst bemängelten, dass der Skin nicht authentisch genug sei und nicht ausreichend das Aussehen des Streamers widerspiegele. Der Skin ist sogar zu einem Meme in der Community geworden. Spieler vergleichen den Skin mit anderen Streamern oder bekannten Persönlichkeiten aus dem Sport – beispielsweise mit Cristiano Ronaldo.

Wie wurde der Twitch-Streamer durch Fortnite berühmt? Der eigene Fortnite-Skin des spanischen Streamers TheGrefg wurde im Rahmen der Fortnite Icon Series präsentiert, einem speziellen Format von Epic Games für bekannte Streamer. Große Streamer erhalten regelmäßig einen Skin in Fortnite, der den Streamern nachempfunden ist. TheGrefg stellte in seinem Stream den Skin vor und lockte damit haufenweise Zuschauer an.

TheGrefg brach 2021 einen Zuschauer-Rekord auf Twitch mit seinem eigenen Skin in Fortnite und wurde weltberühmt. Doch mittlerweile ist er unzufrieden mit seinem Skin und wünscht sich Anpassungen. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to