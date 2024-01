Der Twitch-Streamer Kevin „Papaplatte“ Teller (27) war in den letzten Tagen mit Kollegen wie Rumathra und Renzmann auf einem „Snowtrip“ in der Schweiz. Nachdem er die Wildnis Kanadas in 7 vs. Wild überlebt hatte, macht er jetzt aber seinen Fans Sorgen. In einem Clip sieht es so aus, als würde er in einen gefroren See fallen: Tatsächlich fiel er aber nur „auf“ den See. Sah trotzdem gefährlich aus.

Was macht Papaplatte so?

Der Berliner Streamer ist aktuell, zusammen mit EliasN97, der führende deutsche Twitch-Streamer. Er ist klar der Gewinner der letzten 90 Tage, hier liegt er sogar auf Platz 1. Durch ihn wurde im November ein Zuschauer einer TV_Show zum Millionär.

In letzter Zeit macht Papaplatte vor allem Events und Aktionen mit anderen Streamern, in IRL -Streams. Nach seiner Zeit bei 7 vs. Wild war er jetzt auf einem Snowtrip mit seinen „7 vs. Wild“-Kollegen Renzmann und Rumathra.

Papaplatte wird häufig mal als deutscher xQC bezeichnet:

Clip von Papaplatte erschreckt die Zuschauer, geht viral

Dieser Clip besorgt die Leute: Der Twitch-Clip ist vom Samstag, dem 27.1. : Papaplatte fährt Fahrrad dicht neben einem gefrorenen See entlang. Man sieht den See aus der Ego-Perspektive von Papaplatte.

Er sagt noch, sogar ganz ohne Anglizismen: „Lass langsam machen. Guck mal, hier ist Wieland rein. Da kannst du nicht drauf laufen. Okay, langsam, langsam, langsam. Ist mein hinteres Rad?“

Dann verliert der 27-Jährige die Kontrolle über sein Bike und kippt nach rechts ab aus dem Bild, während er entsetzt aufschreit.

In dem Clip wirkt es so, als sei er in den See gefallen, vielleicht durchs Eis gebrochen und jetzt unter Wasser. Dadurch dass ein aufgezeichneter Clip mit der Nachricht Verbindung kurz weg eingespielt wird, sieht die Situation sogar noch dramatischer aus.

Der Clip hat 105.000 Aufrufe und könnte durchaus einige Zuschauer beunruhigen.

Wie sieht das aus einer anderen Perspektive? Der Streamer Rumathra, der im Clip als „Wieland“ angesprochen wird, filmt die Szene ebenfalls, man sieht, dass er Papaplatte hier anstupst, um sein Hinterrad zu lösen.

Aus der Perspektive gibt’s Entwarnung: Die Eisschicht des Sees, auf der man angeblich nicht laufen kann, hat sich gehalten und der Sturz war wohl einigermaßen glimpflich.

Papaplatte melden denn auch aus der Schweiz per Twitter: Der Trip war wundervoll, aber stressig.

Wie wird der Clip diskutiert? Auf Livestreamfails kennt man Papaplatte nicht so wie hierzulande, da wundert man sich schon über die Aktion:

Warum dachte er, dass das funktioniert? Warum ist er nicht einfach einen Meter weiter links gefahren?

Sah viel schlimmer aus der Perspektive von Papaplatte aus, war aber eigentlich nichts

In eiskaltes Wasser zu fallen, hätte echt sehr gefährlich sein können

Der andere Streamer hat ihn angeschoben, weil sein hinteres Rad in irgendwas festhing, deshalb ist er gefallen

Tja, in seinem Podcast Edeltalk ist er sicher, außer er lädt sich den falschen Gast ein:

