Twitch bannt einen seiner größten Streamer – Angeblich, weil er gegen die „Dr Disrespect“-Regel verstieß

Das MMORPG Thorne and Liberty (TL) soll noch 2022 erscheinen. In einem neuen Trailer wurde nun viel Gameplay gezeigt.

Die Regel stieß schon früher auf Kritik, da sich in Spielen mit Matchmaking wie Fortnite oder CoD Warzone nicht immer beeinflussen lässt, wer im Team spielt und wer nicht. Der Zufall kann hier also entscheiden, wer gebannt wird und wer nicht.

Insert

You are going to send email to