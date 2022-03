Dr Disrespect wollte Twitch so richtig verklagen – Sagt jetzt kleinlaut, wie es ausging

Was macht der Doc nun? Bereits Ende 2021 kündigte Dr Disrespect an, ein eigenes AAA-Studio als Konkurrenz zu CoD und Apex Legends zu gründen, die Midnight Society . Das ist jedoch aktuell noch im Aufbau und sucht Entwickler. In seinen Plänen für 2022 finden sich außerdem folgende Punkte:

Durch den Algorithmus der Plattform seien selbst „Kinderspiele“ wie Roblox wichtiger als er. Allgemein hat er wohl weniger Zuschauer als auf Twitch, was auch seine Reichweite einschränkt. Auch das Einkommen sei nicht so riesig. Es gehe ihm zwar gut, von seinem früheren Erfolg sei er aber weit entfernet.

Was bedeutet der Bann? Seit seinem Bann ist Dr Disrespect auf YouTube umgestiegen und unterhält seine Fans dort. Wirklich zufrieden scheint er aber nicht zu sein. Die Arbeit auf Twitch sei viel leichter als die auf YouTube , sagt er in einem seiner Videos.

Dr Disrespect gehörte mal zu den größten Streamern auf Twitch. Dann wurde er plötzlich permanent gebannt und niemand wusste so recht, was los ist. Jetzt meldet sich der ehemalige Twitch-Star zurück und gibt das Ende des Streits bekannt. Nur lief es wohl nicht wie geplant zu seinen Gunsten.

