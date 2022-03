Twitch bannt auf einen Schlag über 200 Partner und es werden mehr – Was ist da los?

Banns auf Twitch sind stets ein heißes Thema. Viele Streamer haben eine große Community, welche dann natürlich sofot wissen will, was da passiert ist. Oft gibt es dann auch einen Aufschrei, um seinen Lieblings-Streamer wieder zu „befreien“.

Die Streamerin STPeach wurde etwa gebannt, weil sie eine Box verschob . Sie war eigentlich gerade dabei, einen Spenden-Stream zu führen und sammelte 10.000 Dollar für Kinder und Familien in Not.

Die aktuelle Bannwelle ist eine der größten auf Twitch. Wenn es zu Sperren kommt, dann sind meist einzelne Streamer betroffen und oft auch aus mehr oder weniger bekannten Gründen. Twitch äußert sich nicht zu den Banns, jedoch wissen die Streamer in den meisten Fällen selbst, was Sache ist.

Dutzende Partner bekommen auf Twitch gerade einen Bann. Im Sekundentakt kommen neue Meldungen zu Sperren der Streamer. MeinMMO schaut sich an, was da bei Twitch gerade Sache ist.

Insert

You are going to send email to