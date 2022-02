Was sieht Twitch als weniger schlimm an?

Warum gibt’s diese neuen Regeln? Twitch hat um 21:02 Uhr am Donnerstagabend einen Tweet verfasst, dass man neue Regeln für die Benutzernamen erstellt hat (via twitter ).

Gestern Abend, am 10.02.2021, hat die Streaming-Plattform Twitch neue Regeln erlassen, was die Benutzernamen und Anzeigennamen auf ihrer Plattform angeht. Bei schweren Verstößen droht der permanente Bann, bei geringeren Verstößen wird der Name zurückgesetzt.

Insert

You are going to send email to