LoL-Streamer wird plötzlich permanent gebannt, weil Twitch seinen Namen für schmutzig hält

Während ein Streamer League of Legends spielte, wurde er von Twitch plötzlich permanent gebannt. Der Grund dafür soll sein schmutziger Nutzername sein, den Twitch als Verstoß gegen die Richtlinien sehe. MeinMMO berichtet, um wen es geht und was genau da passiert ist.

Um wen geht es? Es geht um den LoL-Streamer „Doaenel“. Zwischen 1.000 und 2.000 Zuschauer konnte er durchschnittlich mit seinen Streams begeistern. Rund 3.000 Abonnenten besitzt er derzeit noch auf Twitch.

Er streamte ausschließlich League of Legends auf der Livestream-Plattform und das für 10 bis 14 Stunden täglich. Doaenel verfolgt das Ziel, die Nummer 1 im Spiel zu werden – koste ihn, was es wolle.

Mit poetischen, motivierenden Tweets und seinen Match-Statistiken versucht der Streamer sich selbst zu pushen und zu zeigen, wie gut er gerade in LoL abschneidet.

Doaenal bezeichnet sich in seiner Twitter-Bio als den besten Hecarim auf der Welt. Hecarim ist ein spielbarer Charakter im MOBA League of Legends.

Die 5 größten Twitch-Banns, die für viel Aufsehen gesorgt haben

Twitch bannt den Streamer wegen seines Namens

Warum erhielt Doaenel seinen permanenten Bann? Am 6. Februar teilte Doaenel in einem Tweet den Grund für seinen plötzlichen Bann: seinen Nutzernamen. Twitch sehe den Namen als „do anal“, zu Deutsch: „Tu ‚es‘ anal“.

Der Streamer sagte sofort, dass sein Name damit überhaupt nichts zu tun habe und er ihn besitze seit er 16 Jahre alt war. Der Name setze sich aus folgenden Kriterien zusammen:

Die ersten 2 Buchstaben des Nachnamens

Der erste Vokal des Vornamens

Der dritte Buchstabe des Zweitnamens oder des Namens eines Elternteils, falls man keinen Zweitnamen besitzt

Der letzte Konsonant des Nachnamens

Hinzufügen von der Endung „iel“ oder „el“

Einen engelsgleichen Namen wollte Doaenal damit eigentlich erschaffen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

In einem YouTube-Video teilte er seine Story und wie er überhaupt zu Twitch kam.

Zuvor hatte Doaenel, laut eigenen Aussagen, schon versucht, von Twitch gebannt zu werden, er fluchte wild in Streams herum und benahm sich daneben. Er befand sich in einem schlechten mentalen Zustand, so Doaenel. Jedoch machte Twitch dort gar nichts und ließ ihn einfach weiter streamen.

Es gab allerdings schon mal einen Bann: Im Jahre 2020 hatte er eine Streamerin sexuell belästigt und sie gefragt, ob sie Sex mit ihm haben wolle. Daraufhin kassierte Doaenel einen kurzzeitigen Bann von Twitch.

Ob die steigende Reichweite oder die vorherigen Streams mit Schuld am jetzigen Bann sind, ist nicht klar. Vielleicht ist Twitch erst jetzt auf seinen Nutzernamen aufmerksam geworden. Ein offizielles Statement der Livestream-Plattform gab es bisher noch nicht.

Doaenel scheint auf jeden Fall weitermachen zu wollen und wird sicherlich bei Twitch in Berufung gehen, um den Bann anzufechten. „Ich verspreche euch, ich werde weiterkämpfen. Ich habe mir selbst versprochen, weiterzukämpfen. Und das ist genau das, was ich tun werde (…)“, sagte Doaenel am Schluss seines Videos.

Großer Twitch-Streamer entbannt 25.000 Leute – Es läuft so, wie ihr es euch vorstellt