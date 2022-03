Dr Disrespect meckert, dass er es auf Twitch viel leichter hatte – Kommt auf YouTube trotzdem besser weg

So viel zu der neuen Karriere des Docs auf seiner neuen Wunschplattform YouTube. Wer gehofft hat, dass er aber nach der großen Klage gen Twitch wieder dorthin zurückkehrt, dürfte enttäuscht sein: Dr Disrespect wollte Twitch so richtig verklagen – Sagt jetzt kleinlaut, wie es ausging

Der Doc scheint also trotz der harten Konkurrenz und der Extra-Arbeit auf YouTube großen Erfolg zu feiern. Daher lobt er sich auch selbst auf Twitter in Reaktion auf den Tweet von Stream Hatchet: „Mächtig, athletisch, gutaussehend … Ich bin das Komplettpaket.“

Auf Twitch hingegen müsse man sich als Streamer mittlerweile gar keine Mühe mehr geben. Es reiche, wenn man einfach Serien live guckt und die Zuschauer daran teilhaben lasse. Damit spielt der Doc auf das umstrittene „React-Genre“ an, was diverse Top-Streamer ebenfalls kritisch sehen .

Ich muss mein Team anrufen, […] fragen, was der heutige Algorithmus ist, Vorschaubilder machen, Keywords aufstellen und Hashtags und trotzdem werde ich unter Roblox und Minecraft vergraben. Wir werden irgendwo tief nach unten in diese Möchtegern-Community der Livestream-Infrastruktur geschoben.

Dr Disrespect stellt eine Kunstfigur dar, eine Rolle als toxischer Macho-Gamer, in die er schlüpft. Als „der Doc“ ist er bekannt für sein eher derbes, lautes Auftreten und seine cholerische Art. So regt er sich beispielsweise lautstark über seine Lieblingsspiele auf , die er oft wutentbrannt von der Platte kickt. Trotzdem kommt er immer wieder zurück.

Wer ist Dr Disrespect? Bis zum Jahr 2020 gehörte Dr Disrespect zu den bekanntesten Streamern auf Twitch. Vor allem in Shootern wie PUBG, Call of Duty und Apex Legends beeindruckte er mit seinen Künsten und seinen legendären Wutausbrüchen.

