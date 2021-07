Ludwig warnt: Twitch stirbt, wenn Streamer den lahmen Trend weiter übertreiben

Dass solche “Ich reagiere darauf, was Fans mir schicken”-Streams auch richtig Ärger bringen können, merkte der Streamer Forsen. Ihn hatte ein Fan mit einem GIF reingelegt, was zum Bann von Twitch führte:

Ludwig hat Recht: Irgendwer muss den Inhalt liefern, auf den andere dann reagieren können. Irgendwer muss sich die Mühe machen, sich was eigenes auszudenken. Aber das ist so furchtbar anstrengend und macht Mühe.

Für Streamer wie xQc, die 10 bis 16 Stunden am Tag auf Sendung sind, sind solche “Reaction-Streams” eine Möglichkeit, den Stream mit Inhalten zu füllen. Weil die das so erfolgreich machen, wurde es zum Trend mit vielen Nachahmern.

So plant er er etwa einen neuen Marathon-Stream. Er möchte so lange live auf Twitch bleiben, bis er alle Teile von „Dark Souls“ durchgespielt hat.

Was wäre die Lösung für Ludwig? Ludwig sagt: Was Twitch braucht, ist „frischer Content“.

„Es gibt jetzt zu viele React Andys. Es geht zu weit. Ich hab das Gefühl, Leute gehen auf Sendung und alles, was sie machen, ist es, sich die Inhalte von anderen anzuschauen. Das ist okay, das mach ich auch. Aber es ist gerade zu viel. Ich mag das eigentlich, aber wenn jeder das macht, dann stirbt das ganze System, weil irgendwer muss ja Content machen, den man weiter klauen kann.“

