Fortnite: Server Down für Patch 28.10 – Alle wichtigen Infos auf Deutsch

In Fortnite gehen heute, am 23. Januar, die Server auf allen Plattformen down (PC, Mac, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, Android). Die Wartungsarbeiten wurden genutzt, um das Update 28.10 auf die Server zu laden.

Was passiert heute in Fortnite? Epic Games fährt die Server von Chapter 5 Season 1 herunter, um ein neues Update hochzuladen. Laut einigen Teasern von bekannten YouTubern wie Ali-A oder SypherPK bekommen bekannte Iconic-Skins nun auch Lego-Varianten (via x.com).

Solltet ihr den Trailer zu Chapter 5 Season 1 verpasst haben, ist hier das Video:

Fortnite: Server-Down – Wann und wie lange sind sie offline?

Das ist die Downtime am Vormittag: Die Server werden laut Epic Games voraussichtlich um 10:00 Uhr deutscher Zeit heruntergefahren. Das Matchmaking ist 30 Minuten vorher bereits deaktiviert, also könnt ihr ab 9:30 Uhr keine neuen Runden mehr suchen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wann könnt ihr wieder spielen? Es handelt sich hierbei um ein größeres Update. Es ist somit wahrscheinlich, dass Epic Games die Server um 12:00 Uhr oder auch erst um 13:00 Uhr wieder in Gang setzen könnte. Bestätigt ist das aber nicht.

Wann kommen die Patch Notes? Epic Games veröffentlicht für gewöhnlich nach dem Update eine kurze Liste mit Patch Notes auf ihrer Seite. Falls das passiert, listen wir sie euch hier kurz und übersichtlich auf.

Welche Inhalte könnten mit Update 28.10 erscheinen?

Epic Games offenbart vor einem neuen Update kaum bis gar keine neuen Infos über kommende Inhalte. Diesmal jedoch handelt es sich um einen größeren Patch, der von Leakern schon beschrieben wurde (via x.com). Mit folgender Anpassung könnt ihr rechnen:

Neue kosmetische Items

Battle Pass Superstile

Freischaltung von Solid Snake und seinen Items

Neue Shop-Tabs

Eventuell neue Kollaborationen

Realitätserweiterungen könnten zurückkehren

Ankündigung des Crew-Packs für den Februar

und mehr!

Solltet ihr in der Zwischenzeit etwas zum Lesen suchen, haben wir für euch die passende Story zu Fortnite: Fortnite: 21-jähriger Twitch-Streamer kauft Porsche für 200.000 € als Lohn fürs „härteste Jahr“ seines Lebens