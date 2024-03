Fortnite: 21-Jähriger kaufte Auto für 200.000 € – Nun bannt ihn Twitch: „Muss mir echten Job suchen“

Das steckt dahinter: Ronaldo ist als Troll bekannt. Der Bann ist sicher echt. Aber dass Ronaldo „Nicht weiß, wann er endet“, scheint schon seltsam zu sein. Das teilt Twitch den Leuten in der Bann-Nachricht mit. Es gibt zwar “Banns ohne Ablauf-Datum”, also permanente Banns, aber die sind relativ selten und kommen nur für ernste Verfehlungen – außer bei DrDisrespect.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Ich weiß nicht, ob ich jetzt einen echten Job brauche. Ich hab mich seit vier Tagen nicht rasiert. Ich seh scheiße aus. Sorry, Jungs, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, warum ich gebannt wurde und für wie lange. Ich weiß nicht, wann ich entbannt werde.

In einem Video, in dem er auf den Bann reagiert, sagt der 21-Jährige, er sei verzweifelt und wisse nicht, was er tun könne:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to