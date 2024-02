Beliebter Twitch-Streamer behauptet: „Streaming ist härter als ein richtiger Job“ – xQc ist da anderer Meinung

Vor ein paar Jahren hatte sich xQc einen Luxus-Wagen gekauft, den er an seine Freundin gab, weil er keinen Führschein hatte. Nun bereut er es offenbar: Twitch-Streamer ohne Führerschein überschreibt Auto für 290.000 € an seine Freundin – Die verkauft es nun

Was haltet ihr davon? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insbesondere betonte er in etwa, dass stundenlanges Streaming die mentale Erschöpfung auf ein anderes Niveau heben würde. Diese Aussage von HasanAbi wurde in einem 20-sekündigen Clip festgehalten, der auf verschiedenen Plattformen viral gegangen ist, darunter auch auf X.

Was wurde gesagt? HasanAbi behauptete in einem Stream auf Twitch, dass Streaming härter sei als ein richtiger Job. Er argumentierte, dass herkömmliche Arbeit grausam und ermüdend sein könne, sie aber nicht die Seele so stark belaste wie das Streamen.

Was hat es mit der Aussage auf sich? In der Twitch-Szene gibt es immer mal wieder Diskussionen darüber, wie anspruchsvoll der Beruf Streamer im Vergleich zu anderen Berufen ist. Vor Kurzem entwickelte sich zwischen den beiden bekannten Streamern Félix xQc und Hasan HasanAbi eine indirekte Diskussion darüber.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to