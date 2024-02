Twitch-Streamer ohne Führerschein überschreibt Auto für 290.000 € an seine Freundin – Die verkauft es nun

So wird das diskutiert: Die Diskussion um xQc und sein Vermögen ist sehr aufgeladen, weil viele Fans von xQc mittlerweile Adept dämonisieren und als Golddigger darstellen, der es nur ums Geld gehe. Die habe von xQc auch eine Abfindung in Höhe von 2 Millionen $ verlangt, heißt es.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Streamer sagt mehrfach seinen berühmten Satz „It is what it is“ und glaubt offenbar, dass sich Adpet hier rechtlich in Schwierigkeiten gebracht hat und er den Wagen auf Rechtswegen zurückerhalten wird.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch die Anwälte von xQc sollen schon am 20. Februar eine Anordnung erwirkt haben, welche die “Besitztümer” von xQc schützt (via dexerto ).

Adept sagte, sie und xQc seien nach dem Gesetz des US-Bundesstaates Texas verheiratet, weil sie in einer eheähnlichen Beziehung gelebt hätten. Sie verklagte xQc in einem Scheidungsverfahren.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to