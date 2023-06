„Das ist mein Ehering“ – Twitch-Streamerin sagt, sie ist seit 3 Jahren heimlich verheiratet

Am 06. Juni 2023 geht Battlefield 2042 mit Season 5 in die nächste Runde und präsentiert sich im Trailer gewohnt actionreich.

Der 27-Jährige ging nicht direkt auf die Andeutungen seiner Ex ein, erklärte lediglich in einem eigenen Stream, er werde „den Köder nicht schlucken“. Er habe da einige „desaströse, komplett gestörte Sachen“ gehört, werde aber nichts dazu sagen, die Zeit werde das schon zeigen.

Was hat es mit diesem Datum auf sich? xQc hatte am 15. Mai einen Stream sehr plötzlich und aus unbekannten Gründen abgebrochen. Zuschauer vermuten daher einen Zusammenhang zwischen den Andeutungen von Adept und dem Abbruch des Streams.

Was sagt Adept noch? Im Stream blieb die 29-Jährige vageah, machte jedoch einige weitere Andeutungen. So sprach sie wiederholt von Sexsomnie, einer besonderen Form der Schlafstörung, bei der Betroffene im Schlaf sexuelle Handlungen vornehmen.

Ich habe schon lange versucht, die Wahrheit zu sagen. Das ist mein Ehering. Das ist eine wahrheitsgemäße Aussage! Ich habe ihn nicht für mich selbst gekauft. Das ist eine wahrheitsgemäße Aussage! Dieser Ehering wurde am 8. Mai gekauft, haben wir gesagt. Richtig? War das nicht der Tag, an dem die Quittung ausgestellt wurde? Ich bin seit 3 Jahren verheiratet. Das ist eine wahrheitsgemäße Aussage!

Was ist die aktuelle Entwicklung? In einem kurzen Stream vom 1. Juni sprach Adept knapp 45 Minuten lang über ihre Beziehung zu xQc oder deutete dies zumindest stark an. Seinen Namen nannte sie nicht, womöglich aufgrund des andauernden Scheidungsprozesses.

Um welche Streamerin geht es? Die Twitch-Streamerin Samantha „Adeptthebest“ Lopez wurde mit Rollenspiel in GTA 5 bekannt. Seit 2021 ahnte die Öffentlichkeit, dass die 29-Jährige in einer On-Off-Beziehung mit Félix „xQc“ Lengyel ist, einem der größten Twitch-Streamer weltweit.

