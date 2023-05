Twitch: 27-Jähriger verdient im Monat 250.000 € durch Abos – Ist neidisch auf Kollegen, weil der 3 Dinge hat, die er so sehr vermisst

World of Warcraft hat ein neues Cinematic veröffentlicht. Die Inkarnationen bahnen sich ihren Weg in das neue Gebiet …

Es gibt auch Stimmen, die vermuten, die Schlafprobleme könnten am Missbrauch des Medikaments „Adderall“ liegen: Das soll gerade in der Overatch-Szene, aus der xQc kommt, verbreitet sein. Aber das ist Spekulation.

Wie wird das diskutiert? Auf Reddit diskutiert man nicht gerade die feinen Ursachen, die das Problem haben könnte, sondern das ganze Praktische: Warum zum Geier ernährt sich xQc, bei all dem Geld, das er hat, nur von McDonalds? Es könne doch nicht so schwer sein, einen ordentlichen Koch oder Restaurants zu finden. Sogar „UberEats“ wärt ein Upgrade:

Der lebt sein Leben. Er lebt mit seiner Freundin in einem hübschen Haus. Ich mein, schaut euch das an. Ich kann nachts nicht schlafen, esse McDonalds – zu jeder Mahlzeit. Ich bin alleine in diesem bescheuerten Haus, das ich hasse. Ich weiß, ich könnte es ändern, ich weiß. Aber trotzdem.

Was fehlt ihm alles? Wer jetzt meint, xQc sei irre glücklich mit seinem Leben, irrt sich aber. Das kann man in einem Clip sehen.

Niemand verdient auf Twitch konstant so viel Geld wie der 27-jährige Félix „xQc“ Lengyel. Mit aktuell 71.294 Abos nimmt er alleine durch die Subscriptions auf Twitch pro Monat ungefähr 250.000 € ein. Dennoch wirkt er in einem Clip todunglücklich, als er sieht, was sein Kollege shroud alles hat, das ihm fehlt.

