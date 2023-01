Seit Monaten gibt es auf Twitch ein Beziehungs-Drama um den 27-jährigen Streamer Félix „xQc“ Lengyel. Man wusste, dass der Kanadier in einer turbulenten Beziehung mit Twitch-Kollegin „Adeptthebest“ war, die Ende 2022 geräuschvoll zu Ende ging. Jetzt aber hat der YouTuber Henry Resilent ein Gerichts-Dokument in die Hände bekommen, das pikante Informationen enthält.

Was war so schräg an der Beziehung von xQc und Adept? xQc ist der größte Streamer auf Twitch, Adept eine Kollegin von ihm.

Beide haben stets versucht, die Beziehung möglichst aus der Öffentlichkeit rauszuhalten, aber das ist ihnen nicht gelungen:

Die Zuschauer kriegten früh raus, dass beide zusammenwohnten – es hieß aber, „sie kuschelten nur Freunde“

Dann kuschelte xQc Adept in deren Stream öffentlich – es hieß, „man datet einander“

Aber als es gegen Ende 2022 offensichtlich in der Beziehung kriselte, wurden die Fans immer aufmerksamer.

Beziehung war leise – Hässliche Trennung dann aber laut

Was bekamen die Fans dann mit? Es gab mehrere Szenen:

Im Januar 2023 tauchte Adept einmal in einem Stream von xQc auf und sprach über eine „gerichtliche Anordnung“ – das war endgültig ein Zeichen, dass hinter der Beziehung und Trennung mehr stecken musste, als hinter einer Trennung zwischen Freund und Freundin.

Achtung, xQc wird recht laut:

Wie ging xQc damit um? xQc hätte einerseits sein Privatleben am liebsten ganz aus der Öffentlichkeit rausgehalten.

Andererseits ist er so oft auf Sendung, dass sein Privatleben ständig Teil seines Streams war, so präsentierte er sich mit der englischen Streamerin NYYXXII live auf Twitch.

Sofort diskutierte man öffentlich, ob sie jetzt die neue Frau an seiner Seite war.

YouTuber zeigt Gerichts-Dokument im Video

Das sagt ein YouTuber nun: Der YouTuber „Henry Resilent“ hat ein Gerichts-Dokument über die Ehe zwischen „Felix Lengyel“ und „Samantha Lopez“ in die Hände bekommen, aus dem Williamson County in Texas (via youtube).

Laut den Informationen aus einem Video vom 24.1.:

Haben xQc und Adept am 25. August 2020 geheiratet

Haben die beiden am 31. Oktober 2022 aufgehört, miteinander als Ehemann und Ehefrau zu leben

xQc darf angeblich nicht über die Ehe sprechen

Was ist besonders pikant an dem Dokument? Laut dem Dokument hat Adept The Best eine dauerhafte Unterlassungsverfügung gegen xQc erwirkt.

Die Verfügung verbietet es xQc, Adept in irgendeiner Form zu belästigen, sie zu stalken, zu bedrohen oder sonst in irgendeiner Art einzuschüchtern. Zudem dürfe xQc nicht über die Verfügung auf Social Media reden.

Er dürfe auch nicht seine Follower auf Social Media losschicken, um Adept in irgendeiner Form zu belästigen oder zu bedrohen oder unrechtmäßige Schritte gegen sie einzuleiten.

Zuschauer machen sich Sorgen um das Vermögen von xQc

Wie wird das diskutiert? Auf reddit ist das ein Riesen-Thema. Gerade weil xQc als notorisch unreif gilt, dessen Leben sich nur um Streaming und Gaming zu drehen scheint.

Offenbar wird als Knackpunkt des Rechtsstreits angenommen, ob die beiden im traditionellen Sinn verheiratet waren oder nur in Form einer „Common-law marriage“ zusammenlebten. Texas ist einer von 9 Bundesstaaten, wo es diese Sonderform einer Ehe ohne Trauschein gibt.

Das würde erklären, warum xQc häufiger betont hat, er war nie verheiratet; Adept jetzt aber dieses Dokument einreichen konnte.

Andere spekulieren über den Zeitpunkt der Ehe: Die Eheschließung könne erfolgt sein, damit die US-Amerikanerin Adept nach Kanada einreisen konnte,

Die Leute sagen:

xQc werde jetzt in den nächsten 6 Monaten die 10 Jahre Reife nachholen müssen, die er zuletzt verpasst habe

xQc sei jetzt endlich so reif wie ein 16-Jähriger

Andere machen sich bereits Gedanken darüber, wie viel seines Vermögens xQc wohl an Adept abtreten müsse. Das ist auch unter dem YouTube-Video das vorherrschende Thema.

Sicher hatten xQc und Adept gute Gründe, die Beziehung möglichst aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. xQc ist seit 2019 das Gesicht von Twitch, kein Streamer ist derart populär. Das kommt mit einigen Problemen:

