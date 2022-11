Twitch-Streamer hat Stress mit der Ex, lässt Kreditkarte sperren, erklärt: „Ich will kein DPS sein, sondern ein Healer“

Der ehemalige Overwatch-Profi Félix „xQc“ Lengyel (26) gehört zu den größten Streamern auf Twitch. Er streamt oft mehrere Stunden täglich, sodass offenbar nicht immer Zeit für ein Privatleben außerhalb der Kamera bleibt. Nun versuchte er seinen Zuschauern sein Beziehungs-Chaos zu erklären und nutzte dafür eine schräge Gaming-Metapher.

Was war das für eine Beziehung? Seit 2021 hatte xQc eine Beziehung mit der Streamerin Sammy, alias Adeptthebest. Im September 2022 machte er die Trennung öffentlich, obwohl sie sich Privatsphäre erbeten hatte, was zu einem sehr öffentlichen Streit führte.

Wie sich herausstellte, war der teure Luxusschlitten von xQc auf Adept zugelassen, da er selbst keinen Führerschein hat. In einem Stream vom 15. November reagierte xQc auf einen Post über die unklaren Besitzverhältnisse seines Autos und versuchte, seine Beziehungs-Situation zu erklären.

Ex-Freundin hatte offenbar Zugriff auf Kreditkarten

Um welchen Post ging es? Bei dem Post, auf den xQc reagierte, handelte es sich um ein Foto, das Adept von einem seiner Autos gepostet hatte. Zahlreiche reddit-Nutzer spotteten darüber, dass seine Exfreundin im Besitz seiner Autos sei, sich die Reparaturkosten allerdings gar nicht leisten könnte.

xQc reagierte darauf, indem er erklärte, er habe seine Kreditkarten bereits sperren lassen. Der Streamer fragte, ob ihn das zu einer schlechten Person mache. Ein Clip dieser Aussage fand seinen Weg zurück in den LivestreamFail-Subreddit, der größten Streaming-Community auf reddit.

In dem Subreddit stieß xQc am folgenden Tag auf die Aufnahme und versuchte, die Lage zu erklären.

Wie reagierte xQc? Der Streamer scheint zunehmend frustriert von dem Kreislauf zu sein, immer wieder gegen Gerüchte anzukämpfen, nur, damit unter seinen Reaktionen neue Spekulationen und Spott entstehen.

Ich werde ehrlich sein. Ich hatte eine von ihnen bereits sperren lassen, weil… ich bin fertig. Wisst ihr was? Ich werde diesen verdammten Scheiß nicht einmal mehr bekämpfen. Ich bin fertig damit, dagegen zu kämpfen.

Nachdem xQc sich bislang bemüht hatte, neutral bis positiv zu sein, habe er jetzt genug davon, in die Defensive zu geraten, so der Streamer.

Ich bin fertig damit, zu verteidigen. Ich bin verdammt nochmal fertig … wisst ihr was? Ich bin fertig damit, die verdammte neutrale/positive Kraft zu sein. Okay? Ich war das niemals. Ich werde das nie sein. Okay? Ich habe versucht, in allen Situationen mein Bestes zu tun. Ich bin darüber hinweg, sorry. Okay, ja. Ich habe das gemacht. Es ist mir egal.

Wie sieht xQc seine Rolle im Beziehungs-Chaos? Offenbar möchte xQc sich nicht ständig dafür rechtfertigen müssen, wie er mit seiner Trennung umgeht. Allerdings möchte er auch nicht in die Position geraten, andere zu verletzten.

Das scheint zumindest aus der Gaming-Analogie hervorzugehen, mit der xQc die Diskussion beendete:

Ich möchte kein DPS (Damage Per Second) werden. Okay? Ich möchte einfach nur das Spiel spielen, egal in welcher Rolle. Okay? Aber im Moment brauche ich einen Healer. Ich picke einen Healer und heile mich selbst. Ich komme im Moment gut alleine zurecht.

Besonders beim letzten Teil könnten aufmerksame Zuschauer von xQc hellhörig geworden sein. Denn der Streamer war zuletzt gar nicht alleine: Anfang November hatte er bestätigt, die Streamerin NYYXXII zu daten.

Telefonat zwischen der Ex-Freundin und der Neuen führt zu Trennung

Was ist der aktuelle Stand? Mit der englischen Streamerin NYYXXII ist tatsächlich bereits wieder Schluss, wie xQc mittlerweile bestätigte. Offenbar hatte er seine Ex-Freundin Adept zu sich eingeladen, um über die Situation mit seinem Auto und seine neue Beziehung zu sprechen.

Adept habe ihm daraufhin vorgeworfen, sie betrogen zu haben. xQc beharrt jedoch darauf, dass es keine Überschneidung zwischen den beiden Frauen gab, auch wenn die Beziehungen wohl sehr kurz aufeinander folgten.

Ich sagte: „Ok, aber das habe ich nicht getan.“ Man könnte sagen, es war eine knappe Sache, schätze ich. Es waren zwei Tage dazwischen, okay? Und dann dachte sie, dass ich sie möglicherweise betrogen habe. Und ich habe nichts zu verbergen, verdammt.

xQc habe Adept daraufhin ihr Handy gegeben, um ihr zu zeigen, dass er nichts zu verbergen habe. Sie habe das Handy jedoch genutzt, um NYYXXII anzurufen und ihr zu erklären, xQc würde sie belügen.

Das Telefonat soll nicht der einzige Grund für die Trennung gewesen sein, scheint jedoch dazu beigetragen zu haben. Bislang haben sich weder Adept noch NYYXXII zu den neuesten Aussagen von xQc geäußert.

Wenn xQc sich gerade nicht für seine Beziehung rechtfertigen muss, dann dafür, dass er die Moderatoren in seinem Chat nicht bezahlt. In einem Stream mit dem aufstrebenden Twitch-Streamer Kai Cenat begründete er die Entscheidung und gab kreative Gründe an, die Mods sollten lieber aus Leidenschaft arbeiten.

