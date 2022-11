2 der größten Streamer auf Twitch setzen auf unbezahlte Helfer – „Ohne Mods wären sie gebannt“

Wenn ihr eure Waffen in CoD MW2 möglichst schnell aufleveln wollt, haben wir für euch 3 hilfreiche Tipps in einem kurzen Video erstellt.

Dass es auch anders geht, zeigt das Beispiel einiger größerer Streamer, die ihre Mods tatsächlich bezahlen, darunter der YouTuber Ludwig Ahgren. Während seines Rekord-Subathons 2021 soll Ludwig seinen Mods sogar bis zu 5.000 US-Dollar täglich gezahlt haben (via This Online World ).

Die Wahrnehmung der Mod-Tätigkeiten scheint sich da auch von anderer Arbeit im Umfeld der Streamer zu unterscheiden. So soll xQc beispielsweise seinen Video-Editor an Werbeeinnahmen beteiligen. Warum der den Job nicht aus Leidenschaft machen soll, ist nicht bekannt.

Was sagen die Zuschauer? Wie bereits die ursprüngliche Aussage von Kai Cenat, verbreitete sich auch der gemeinsame Clip mit xQc auf reddit und wird dort diskutiert. Das Mitgefühl mit den unbezahlten Mods hält sich allerdings in Grenzen.

Offenbar geht es xQc darum, leidenschaftliche Zuschauer als Mods zu haben, die wirklich hinter seinem Kanal und seinen Inhalten stehen. Außerdem sei es für den Einzelnen ja auch nicht so viel Arbeit, wenn man viele Mods habe, so der Streamer.

Was erwiderte xQc? xQc führte „kreative Gründe“ an, warum er seine Mods nicht bezahle. Dabei gibt er allerdings zu, dass es für ihn kein finanzieller Rückschlag wäre, die Mods zu entlohnen. Hauptsächlich fürchtet er sich wohl davor, dass eine Bezahlung die Dynamik verändern und das Ganze seltsam machen könnte.

Warum bezahlt Kai Cenat seine Mods nicht? Der 20-Jährige löste bereits am 23. Oktober eine Diskussion zu dem Thema aus, als er in einem Stream zugab, seine Mods nicht zu bezahlen (via reddit.com ). Nun kam er in einem Stream mit xQc erneut darauf zu sprechen.

