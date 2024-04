„Ich bin zu fett für Fußball“ – Twitch-Streamer Trymacs macht genau das was er nicht tun soll, fällt jetzt 4 Monate aus

Der Twitch-Streamer Trymacs nahm an einem Event teil und verletzte sich dabei. Ursprünglich als Bundeswehr-Lehrgang geplant, forderten die zahlreichen Challenges, Trymacs’ Gesundheit heraus.

Was hat Trymacs gemacht? Der Twitch-Streamer Trymacs hat gemeinsam mit anderen Streamern und Internetgrößen an einem Event des Outdoor-Experten Otto “Bulletproof” Karasch teilgenommen.

In seiner Reaktion auf Youtube zur ersten Folge macht er jedoch deutlich, dass ihm nicht bewusst war, worauf er sich eingelassen hat. Zudem hat er sich bei dem Event verletzt.

Was war das für ein Event? In dem Event wurde ein Bundeswehr-Lehrgang, der sich sonst laut dem Streamer über Monate streckt, auf ein 3-Tage-Event reduziert. Hierbei mussten die Teilnehmer an mehreren Challenges teilnehmen. Viele Aufgaben bestanden laut des Streamers darin, sich oft mit ihrem eigenen Körpergewicht an Gegenständen hochzuziehen.

Dies ist laut Trymacs auch der Grund für seine Verletzung, welche ihren Ursprung allerdings im Fußball hat.

Der Ballsport ist Schuld an die erneute Verletzung

So kam es zu der Verletzung von Trymacs: In seiner Reaktion geht Trymacs dann darauf ein, dass er sich bei dem Event verletzt habe. Grund hierfür sei das ständige Runterspringen von erhöhten Plattformen.

Er berichtet weiter, dass er zu fett für Fußball sei und er aufgrund dessen ein Schienbeinkantensyndrom habe. Aufgrund dieses Vorfalls habe er sich schon einmal eine sportliche Auszeit von 4 Monaten genommen, auf Rat seines Arztes hin.

Bei dem Event sei ihm allerdings nicht bewusst gewesen, worauf er sich einlasse, und sein Arzt habe ihm gesagt, dass das Schlimmste, was er machen könne sei, von erhöhten Ebenen zu springen. Dem Streamer sei nicht bewusst gewesen, dass genau das ihn jedoch bei dem Event erwarte.

Die Folge seiner Verletzung: erneuter Ausfall im Sport für satte 4 Monate.

Reaktionen aus der Community: Einige wenige zeigen unter dem TikTok-Clip von Trymacs Verständnis für den Streamer. Die Mehrheit scheint jedoch eher irritiert zu sein, warum Trymacs an dem Wettbewerb teilgenommen hat. In dem von ihm geposteten Clip wirkt es so, als habe er Otto nicht Bescheid gesagt, dass er ein gesundheitliches Risiko hatte.

So schreiben einige Nutzer:

Der offizielle Account von Joyn merkt an: Spreng einfach mit Mauerbrechern durch die Walls.

Jordan R. schreibt unter dem Clip: Dann Spring halt nicht, hä?

Der Nutzer Niels E. merkt an: Ich bin mir sicher, wenn du Otto das gesagt hättest, hätte er von der Teilnahme abgeraten.

Das ist nicht das erste Mal, dass Trymacs sich den Rat seiner Ärzte nur halbherzig zu Herzen nimmt. Bereits bei „7 vs. Wild“ hatte er bewusst nicht auf den Rat seiner Ärzte gehört. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen:

Trymacs futtert sich nach tagelangem Hungern durchs Camp von 7 vs. Wild – Trotz Warnung der Ärzte