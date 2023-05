Twitch: Millionär kommt nicht an sein Konto ran, um den Strom zu bezahlen – Ex-Frau hat den Daumen drauf

Der ehemalige Overwatch-Profi Félix “xQc“ Lengyel ist der größte Streamer auf Twitch. Als er sich im vergangenen Jahr von seiner Freundin Samantha „Adept“ Lopez trennte, wurde das Ende der Beziehung in der Öffentlichkeit ausgetragen: hässlich und laut. Nun geht der Rosenkrieg in die nächste Runde.

In welcher Beziehung stehen xQc und Adept? Die beiden Content Creator sind seit 2021 in einer On-Off-Beziehung. Im September gaben sie schließlich ihre endgültige Trennung bekannt.

Was ist die aktuelle Entwicklung? Im Mai gab xQc schließlich bekannt, aus seinem Haus in Los Angeles auszuziehen, manche Dinge solle man lieber zurücklassen. Das Haus, so der Streamer, sei die Heimat einiger großartiger, aber auch furchtbarer Momente gewesen.

Der Streamer entschied sich, in sein leerstehendes Haus in Austin, Texas, zurückzukehren. Dort angekommen musste er jedoch feststellen, dass offenbar jemand in dem Haus gelebt und es verwüstet zurückgelassen hatte. Zudem sei sein Auto weg und der Strom abgeschaltet gewesen (via sportskeeda).

Doch um an Elektrizität heranzukommen, musste sich xQc an seine Ex wenden.

„Sagen wir einfach mal, es lief nicht gut“

Warum muss xQc seine Ex kontaktieren? In einem aktuellen Stream berichtete xQc jetzt, dass er nicht in seinem Haus in Texas leben könne. Er habe nämlich keinen Zugriff auf die Konten, die mit dem Haus verknüpft sind.

Laut xQc weigere sich Adept, ihm Zugang zu den Konten zu gewähren. So berichtet er, sie angerufen zu haben, um über die Situation zu besprechen:

Ich rufe an und frage, ob ich möglicherweise meine Konten zurückbekommen kann? Sie laufen unter meinem Namen und gehören zu dem Haus, für das ich bezahlt habe. Damit ich möglicherweise den Strom einschalten kann. Damit ich mein Leben leben kann.

Was genau Adept auf die Bitte erwiderte, will xQc nicht verraten, nur so viel: „Sagen wir einfach, es ist nicht so gut gelaufen, wie ihr euch das vielleicht vorstellen könnt.“

Den dazugehörigen Clip könnt ihr euch hier auf Englisch anschauen:

Es bleibt abzuwarten, ob die beiden sich noch einmal zusammenraufen und zumindest anständig miteinander umgehen können. Für xQc war der Umzug wohl ein wichtiger Schritt, da er erst kürzlich darüber sprach, wie unglücklich er mit seinem Leben in LA sei.

Beziehungen sind mit einer Karriere als Twitch-Streamer und der damit verbundenen Öffentlichkeit nicht immer leicht zu vereinbaren. Diese Erfahrung musste auch schon der MMORPG-Streamer Asmongold machen.

Der versteht sich zwar offenbar deutlich besser mit seiner Ex als xQc, das scheint einigen Fans aber nicht zu passen:

Der Vorzeige-Nerd von Twitch darf keine Freundin haben: „Ich will, dass er unglücklich und einsam ist wie ich.“