Fortnite: Server reagieren nicht – Alles zum Server Status und Dauer für Update 36.00 im Live-Ticker

Was wissen wir über die Skins? Wie üblich demonstriert Epic Games seine neuen Skins aus den kommenden Battle Passes in den neusten Trailern, die sie veröffentlichen. Deshalb könnt ihr mit folgenden Skins rechnen:

Was steckt in Update 36.00? Wie schon Leaks zuvor bestätigte sich der Verdacht, dass Epic Games eine komplette Season nur auf Superhelden stützt. Es handelt sich dabei um eine Akademie in der frische Helden lernen, was es heißt für Recht und Ordnung zu sorgen. Passend dazu gibt es sogar Skins wie Superman und Robin und unterschiedliche Superkräfte zu sehen.

Wann kann ich wieder Fortnite spielen? Das hängt von der Dauer der Downtime ab. Wer sich einloggen will, der wird sofort mit einem Countdown begrüßt. Dieser endet ca. um 02:00 Uhr deutscher Zeit. Es ist also gut möglich, dass heute Nacht die Server wieder hochgefahren werden.

Wir sind deshalb für euch am Start und versorgen euch mit den notwendigen Infos bezüglich der Downtime und wann ihr genau wieder zocken könnt. Ebenso gibt es auch die einen oder anderen Leaks, seid also gern mit uns dabei!

In Fortnite wurden die Server nach dem Live-Event von Chapter 6: Galactic Battle heruntergefahren. Jetzt reagieren die Server nicht mehr und alle fragen sich: Wann kann ich wieder zocken? Wir begleiten deshalb den Server Down mit unserem Live-Ticker.

