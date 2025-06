Fortnite: Morgen startet das Live-Event zu Chapter 6: Galactic Battle – So nehmt ihr teil

In Fortnite wird es für das Ende von Chapter 6: Galactic Battle ein großes Live-Event geben, indem Fans den Todesstern zerstören dürfen. Damit ihr das Event nicht verpasst, zeigen wir euch alle wichtigen Daten über das Event.

Wann startet das Event? Das Event startet am Samstag, dem 07. Juni um 20:00 Uhr deutscher Zeit. Um 18 Uhr, also zwei Stunden vor dem Start, könnt ihr schon ein separates Tab im Modi-Menü finden, welches zum Event gehört.

Wichtig dabei ist, dass ihr vor dem eigentlichen Start des Events euch schon einige Stunden vorher einloggt. In der Vergangenheit ist es öfter passiert, dass Fans nicht an Live-Events teilnehmen konnten, weil unzählige Spieler die Server stürmten. Die Folge: Warteschlangen und Abstürze.

Versucht euch also 2-3 Stunden vor dem Start schon einzuloggen und euch einen Server-Platz zu sichern.

Die Star-Wars-Season endet bald mit einem großen Event. Das habt ihr verpasst:

Was ist das für ein Event? Bei dem Event werden Fans damit beauftragt, den Todesstern über der Map von Chapter 6 Season 3 zu vernichten. Imperator Palpatine möchte die aktuelle Map zerstören, und damit das nicht passiert, werden Fans sich in einem Trupp aus vier Spielern zusammenschließen müssen, um den bösen Plan der Sith zu durchkreuzen.

Gibt es Belohnungen? Die gibt es tatsächlich. Wenn ihr euch zwischen dem 03. – 10. Juni bis 15 Uhr einloggt, erhaltet ihr zwei Items aus dem Universum von Star Wars. Darunter gehören:

Ladebildschirm „Angriff auf den Todesstern“ mit dem Fish Stick

Spitzhacke „Quecksilber-Kampfstab“ von Captain Phasma

Ihr müsst dafür nichts weiter tun, denn die Items erhaltet ihr sofort, nachdem ihr euch in diesem Zeitraum einmal eingeloggt habt.

Wo kann ich zuschauen? Es gibt viele bekannte Streamer, die für ihre Fortnite-Streams bekannt sind. Es ist also gut möglich, dass ihr bei ihnen das Event miterleben könnt. Folgende Kanäle gibt es:

Gibt es einen Server Down nach dem Event? Das lässt sich nicht genau sagen. Möglich wäre, dass Fortnite seine Server nach dem Live-Event sofort abschaltet und die Downtime am Sonntag, dem 08. Juni, fortführt. Das ist schon öfter in der Vergangenheit passiert.

Epic Games könnte die Downtime dann über Nacht laufen lassen und dann gegen Mittag am Wochenende wieder die Server aktivieren, damit Fans die neuen Inhalte genießen können.

Noch ist noch nichts bestätigt, doch wir werden am Live-Event sowie danach für euch mit einem Live-Ticker am Start sein und die neuesten Informationen herausfischen. Merkt euch also diese Seite mit einem Lesezeichen vor. Mehr zu Fortnite findet ihr hier: Fortnite brachte einen fluchenden Darth Vader, der verbotene Dinge sagte – Bald könnt ihr eigene, sprechende NPCs erstellen