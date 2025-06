Während der State of Unreal 2025 gab es einen neuen Trailer für The Witcher 4 zu besichtigen.

Seid ihr schon gespannt, welche NPCs sich Fans ausdenken werden, um für Abwechslung bei den Matches zu sorgen? Lasst uns gerne eure Meinung dazu erfahren. Wusstet ihr das ein Shooter sich mit Fortnite angelegt hatte und an dem Versuch gescheitert ist? Hier geht es zur Story: „Was haben wir getan?“ – Entwickler legte sich mit Fortnite an, musste sein Spiel scheitern sehen

Der Sith Lord nutze dann bei seinen Konversationen rassistische Ausdrücke sowie Beleidigungen. Epic Games musste dann eingreifen und ihm das Mundwerk stopfen. Damit das Feature also nicht für Kontroversen sorgt, muss Epic Games alles daran setzen, dass so etwas nicht nochmal passiert.

Zusätzlich fügt er noch hinzu: „Sie [die KI] ermöglicht unendliche Möglichkeiten für einen Zwei-Wege-Dialog, so wie wir es bei Darth Vader gesehen haben, und als nächsten Schritt wollen wir das, was wir gelernt haben, mit euch teilen.“

Was hat Fortnite geplant? Im Livestream der State of Unreal (via youtube.com ) berichtete Epic Games über neue Tools, mit denen Fans ihre eigenen KI-NPCs erstellen können. Diese NPCs werden dann durch gewisse Parameter und Charakterzüge individuell designt, damit sie einzigartig sind. Genau wie Darth Vader werden diese NPCs dann eigenständig handeln sowie mit euch sprechen können.

Epic entschuldigt sich für falschen Bann in Fortnite – Ist so großzügig, dass der Spieler sich nochmal bannen lassen würde

Mit Chapter 6 Season 3 wurde Star Wars als Hauptthema für Fortnite erklärt. Neben Lichtschwertern und Blastern dreht sich vieles in der Season um Jedis und Sith, doch eines der Highlights war Darth Vader. Er agierte selbstständig, da er durch eine KI angetrieben wurde. Dieses System will Epic Games nun ausweiten.

