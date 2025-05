In Fortnite könnt ihr jetzt mittels KI mit Darth Vader reden, doch der Schurke bricht sofort die Regeln und zwingt Entwickler zum Eingreifen

Fortnite hat Darth Vader mit einer künstlichen Intelligenz versehen, damit ihr mit ihm sprechen könnt. Der Schurke war aber unartig.

Was hat es mit Darth Vader auf sich? Am 16. Mai 2025 stellte Epic Games eine Kollaboration mit Google und dessen künstlicher Intelligenz Gemini vor. Diese ermöglicht es euch nun, in Fortnite mit Darth Vader zu sprechen.

Der Schurke aus Star Wars läuft im Verlauf eines Fortnite-Matches an eurer Seite und reagiert auf eure Aussagen im Sprachchat. Die KI nutzt dabei die Stimme des verstorbenen Schauspielers James Earl Jones, der Darth Vader im englischen Original gesprochen hat.

Darth Vader nutzt Kraftausdrücke gegenüber Spielern

Welche Regeln hat Darth Vader gebrochen? Darth Vader antwortet euch im Sprachchat von Fortnite und muss sich deshalb an bestimmte Regeln halten, was er sagen und worüber er sprechen darf – so wie die Spieler auch.

Laut dem bekannten Fortnite-Leaker Hypex darf Vader unter anderem nicht über die folgenden Themen sprechen (via X):

V-Bucks

Sexuelle Sprache oder Aktivitäten

Die Schädigung oder Tötung von Kindern oder Jugendlichen

Mehr als zwei Zeilen aus Nicht-Disney-/Star Wars-Medien

„Die Wörter ‚shit‘, ‚shitty‘, ‚fuck‘, ‚bullshit‘, ‚cunt‘, ‚bitch‘, ‚asshole‘, ‚pussy‘ und ‚dick‘.“

Die Spieler des Battle-Royale-Shooters haben Vader allerdings schon wenige Stunden nach der Implementierung die KI dazu gebracht, verbotene Kraftausdrücke zu nutzen. In einem Clip der Twitch-Streamerin Loserfruit wiederholt er etwa den Ausdruck „fucking“ (via X).

Entwickler greifen ein, um ungezogenen Vader zu stoppen

Wie reagierten die Entwickler? In verschiedenen Posts auf X gab Epic Games an, mit einem Hotfix auf die Kraftausdrücke des Sith-Lords zu reagieren. Im Fall der Streamerin Loserfruit schreiben die Entwickler etwa: „Wir haben umgehend einen Hotfix veröffentlicht und das sollte nicht noch einmal passieren.“

Gibt es eine Art Kindersicherung? Ja, wenn Spieler unter 13 Jahre alt sind und über ein eingeschränktes Konto verfügen, müssen die Eltern des Spielers erst eine Erlaubnis erteilen, ehe dieser mit Darth Vader sprechen kann. Generell wurde den Einstellungen die Option „Sprach- und Schriftkommunikation mit KI-Funktionen“ hinzugefügt, mit der die Kommunikation mit Darth Vader an- und abgeschaltet werden kann.

Das Fortnite-Update vom 16. Mai fügte dem Spieler aber nicht nur KI-Vader hinzu, sondern brachte auch neue Inhalte wie die Map Cinderwatch und eine neue Waffe ins Spiel. Mehr dazu erfahrt ihr auf MeinMMO: Fortnite: Server sind wieder online – Alles zum Update 35.10: Server Status und Patch Notes