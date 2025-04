Streamer zu Fortnite sagt: Sein Vater kaufte ihm einen PC für 1.000 $ und er machte Millionen daraus, weil es Gottes Plan war

Einige Content Creator auf Twitch wurden dank ihres Könnens und Erfolg im Spiel Fortnite berühmt. Einer der größten ist der Streamer Clix, der schon in jungen Jahren erfolgreich wurde. In einem aktuellen Interview verrät er, wie er das gemacht hat, und kommt zu einem merkwürdigen Schluss.

Wer ist Clix? Clix ist aktuell der größte Fortnite-Streamer auf Twitch, wenn man sich die geschauten Stunden anschaut. So wurde er im März 2025 fast 2 Millionen Stunden geschaut (via twitchmetricx.net).

Nachdem Ninja und Tfue Fortnite den Rücken kehrten und an Relevanz verloren hatten, kam Clix, der 2019 bekannt geworden ist, als einer der besten Fortnite-Spieler nach oben.

Mit seinem Erfolg kamen aber auch einige Kontroversen. Zuletzt legte er sich mit Fans an, die ihm Geld gespendet haben. In einem aktuellen Interview erklärte er, wie er so erfolgreich geworden ist. Das nimmt absurde Ausmaße an.

Das war definitiv ein Segen

Was sagt Clix zu seinem Erfolg? In einem Interview mit venturebeat.com sprach der Streamer Clix über das Spiel Fortnite und eben auch über seinen Erfolg. Dort erwähnt er auch die junge Generation und dass er glaubt, dass die E-Sport-Industrie in 10 bis 20 Jahren auf einem Level mit der Basketball-Liga NBA sein wird.

Dabei wird er gefragt, ob er Tipps für junge Leute hat, die Influencer oder Profi-Gamer werden wollen. Da hat er eine recht simple Antwort: Viel Zocken und weiter am Traum arbeiten, auch wenn Leute sich gegen euch stellen. Man solle das als Motivation nutzen.

Vorher erklärte er noch, dass er aus den 1000 US-Dollar, die sein Vater für einen PC investierte, mehrere Millionen gemacht hat. Er glaubt:

In dieser Generation spielt es keine Rolle, wie alt man ist. Man kann so viel Geld verdienen. Das Internet ist voll von Möglichkeiten.

Das klingt noch recht bekannt, immerhin sind Tipps wie Gebt nicht auf oder Nutzt die Möglichkeiten, keine grundsätzlich falschen Ratschlägen. Später im Interview äußert er sich aber noch einmal deutlich absurder zu seinem eigenen Erfolg und seinem Können, spricht von Gottes Plan und seiner eigenen Disziplin.

Das ist Gottes Plan. Wie ich schon sagte, begann ich zu spielen, als ich fünf Jahre alt war. Praktisch in der Sekunde, in der ich geboren wurde, habe ich ein Keyboard angefasst und verstanden, was ich da tue. Das war definitiv ein Segen. Die Disziplin, die ich habe, mehr als andere – das hat sich wirklich bemerkbar gemacht, seit ich 13 war. Der Grund, warum ich jetzt ein Profi bin, ist meine Disziplin […]

Wie lange will Clix noch als Profi spielen? In dem Interview wird Clix auch gefragt, ob er schon Pläne bezüglich seiner E-Sport-Rente hat. Darauf hat er keine definitive Antwort. Laut ihm sei Fortnite ein E-Sport für junge Spieler. Am Höhepunkt sei man mit 16. Er sei schon 20. Mit 23 sei die Karriere eigentlich vorbei.

Er gehöre aber immer noch zu den besten Spielern der Welt, immerhin habe er ja auch noch Erfolge auf Turnieren. Neben dem E-Sport sei aber das Schauspielen ein weiterer Weg für ihn. Er streame jeden Tag für mehrere Tausend Menschen. Zumindest, wenn er nicht erneut gebannt wird: Fortnite bannt seinen größten Twitch-Streamer – Nun will der 18-Jährige seine Macht nutzen, um freizukommen