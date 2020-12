Das große Live-Event zum Ende der Season 4 auf Fortnite haben auf Twitch über 132.000 Kanäle gestreamt. Danach gab’s von Twitch aber eine Empfehlung: Die Leute sollten lieber nichts riskieren und alle Clips und Videos zum Event löschen. Denn die Clips könnten Urheberrechts-Verletzungen umfassen, damit einen DMCA-Strike und schlimmstenfalls einen Twitch-Bann bringen.

Was war da gestern los? Gestern Abend, am 1. Dezember, ging bei Fortnite mal wieder die Welt unter. Die Season 4 von Fortnite endete in einem gigantischen Endkampf gegen den Marvel-Superschurken Galactus.

Zum Event erreichte Fortnite auf Twitch einen hohen Spitzenwert. Laut der Seite Twitchtracker waren zum Höhepunkt des Live-Events 132.973 Kanäle auf Twitch live, die Fortnite übertragen haben. Das ist der höchste Wert, der je gemessen wurde. Den bisherigen Rekord gab es im Juni 2020 – da war das „Doomsday Event.“

So viel Fortnite war für Twitch zu viel, der Dienst brach sogar zusammen.

TimTheTatman übertrug das Event live auf Twitch.

Überlegt, alle Clips und Videos zu löschen, um Risiko zu vermeiden

Das empfahl Twitch den Streamern: Nach dem Event meldete sich der Support von Twitch über Twitter

„Wenn ihr das Fortnite-Event „Nexus War“ gestreamt habt, und vorsichtig sein wollt, keinen Urheberrechts-Strike für die Musik beim Event zu riskieren, dann überlegt euch, die Videos und Clips zu exportieren/sie runterzuladen und dann alles zu löschen.“



Twitch verwies auf die eigene FAQ zu diesen Urheberrechts-Strikes. Dort kann man etwa lesen, dass „Wiederholungstäter“ von Twitch gebannt werden, also Leute, die mehrfach gegen das Urheberrecht verstoßen haben.

Das ist auch kein Spaß, in den letzten Wochen verbreiteten diese DMCA-Strikes bereits Furcht und Schrecken auf Twitch. Sogar summit1g hatte ziemlich Bammel, permanent von Twitch gebannt zu werden. Und das ist einer der größten Streamer der Plattform.

Es hagelt Copyright-Strafen für Streamer – Twitch gibt zu: „Das geht auf uns“

Das ist die Reaktion: Die Empfehlung von Twitch kommt bei den Streamern etwas seltsam an.

Ein Nutzer fragt etwa: „Sagt ihr grade, es ist okay, urheberrechtlich geschützte Musik zu streamen und dann einfach die Beweise zu löschen? Ihr sendet hier grade gemischte Signale.“ (via twitter)

Ein anderer Nutzer fordert: „Ihr als Firma müsst euch was einfallen lassen. Manchmal beißt ihr mehr vom Kuchen ab, als ihr kauen könnt und müsst eine Lösung finden. Einfach nur eine Plattform zu stellen, reicht nicht. Ich liebe euch, Jungs, aber legt mal einen Zahn zu.“ (via twitter)

Ein dritter Nutzer sagt: „Also sagt ihr mir, weil ein Spiel, das ich spiele, urheberrechtlich geschützte Musik verwendet, bei seinem eigenen Event, könnte ich trotzdem noch einen Urheberrechts-Strike kriegen? Leute ey … das ist schon eine Klasse für sich.“ (via twitter)

Musik-Industrie will offenbar Geld sehen

Das steckt dahinter: Aktuell ist Twitch in einer schwierigen Lage. Während der Pandemie ist Twitch in den Fokus der Musik-Industrie gerutscht. Plötzlich ist „Urheberrechtlich geschützte Musik auf Twitch“ ein großes Thema.

Das ist seit Jahren ein großes, ungeklärtes Feld, das vor sich hin gärte. Twitch sagte: Man bekam nie mehr als 50 Urheberrechtsbeschwerden im Jahr – nun bekommt man tausende jeden Monat. Twitch ist verpflichtet, diesen Beschwerden nachzugehen und zu handeln.

Solange das Problem nicht sicher geklärt ist, gibt Twitch den Druck der Musik-Industrie an die Streamer weiter. Die Musik-Industrie fordert Twitch auf, hier eine Lösung zu finden, die offenbar darin besteht, dass Twitch die Musiker in irgendeiner Form finanziell angemessen belohnt und an den Einnahmen beteiligt.

Die Musik-Industrie will am großen Wachstum von Twitch teilhaben. Doch Twitch scheint da bislang noch keine Lösung zu finden.

Der Twitch-CEO: Emmet Shear.

Die Musik-Industrie hat Twitch in einem offenen Brief aufgefordert, die Probleme mit urheberrechtlich geschützter Musik endlich zu klären. Hier hat man die dramatische Lage der Musiker und Künstler während der Corona-Pandemie unterstrichen:

Musik-Industrie schreibt Twitch einen bösen Brief: Frage von Leben und Tod