Die Tochter von Elon Musk verrät auf Twitch, wie gut dessen Skills im Gaming wirklich sind

Der Twitch-Streamer Hasan „HasanAbi“ Piker interviewte Vivian Jenna Wilson, die Tochter des Milliardärs Elon Musk. Dabei gab sie einen Einblick in dessen vermeintliche überragende Gaming-Fähigkeiten. Die sollen nicht nur bei Diablo 4 und Path of Exile 2 fehlen, sondern schon bei Overwatch vor vielen Jahren mangelhaft gewesen sein.

Was war das für ein Auftritt? Vivian Jenna Wilson war am 29. März zu Gast im Twitch-Stream von Hasan „HasanAbi“ Piker, mit dem der Tech-Milliardär gerade im Clinch liegt. In dem anderthalbstündigen Gespräch sprach die 20-Jährige über ihr Leben, ihre Erfahrungen als trans Frau – und über ihren Vater Elon Musk. Dabei ging es auch um dessen Gaming-Skills.

Musk hatte sich schon immer als überragender Gamer in Spielen wie Quake inszeniert. Doch seine jüngsten Behauptungen, er gehöre zur Weltspitze in Path of Exile 2 und Diablo 4 ,sind stark bezweifelt worden.

Auf Twitch wurde schon so manch eine Karriere jäh beendet.

Musks Tochter meint: „Das ist so peinlich“

Wie steht es nun um Musks Gaming-Skills? Nicht allzu gut, wenn es nach Wilson geht. Demnach ließ sich Elon Musk schon lange vor Path of Exile 2 von besseren Spielern „boosten“ – in diesem Fall von seinen damals 12-jährigen Kindern. Sie berichtet:

„Als ich 12 war, war er Bronze in Overwatch, und ich und mein Zwilling nicht. Er hat dauernd versucht, uns dazu zu bringen, Ranked mit ihm zu spielen, und ich bin zu 90 % sicher, dass es nur war, damit wir ihn carrien.“

Wilson erklärt weiter, dass sie als 12-Jährige selbst gerade einmal im Silber-Rang mit ihrem Main-Charakter Hanzo war. Musk sei jedoch „Hundescheiße“ im Spiel gewesen. „[Er war] verdammt schlecht, gottverdammt schlecht.“

Bronze ist der niedrigste Rang in Overwatch und beinhaltet die 5-10 % der schwächsten Spieler. Musk habe vor allem Torbjörn gespielt, einen eher stationären Helden in Overwatch.

Aus diesen Kindheitserlebnissen schlussfolgert die 20-Jährige, dass es auch um seine Fähigkeiten in ARPGs wie eben PoE2 nicht allzu gut bestellt sein kann: „Also nein, ich glaube nicht an das verdammte ‘Ich bin ein Pro in Path of Exile’ oder was auch immer. Nein, verdammt, das bist du nicht. Das ist so peinlich.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Warum ist das überhaupt ein Thema? Wie Wilson betont, sei es ja völlig in Ordnung, kein Gamer zu sein. Musk profiliert sich allerdings seit einigen Jahren mit seinen vermeintlichen Fähigkeiten in Spielen wie Elden Ring und Diablo 4.

Im ARPG Path of Exile 2 wollte er gar einer der besten Spieler der Welt sein – doch das flog ihm gehörig um die Ohren. Wir haben darüber auf MeinMMO berichtet: Ein unbekannter YouTuber fragt Elon Musk, ob er in Path of Exile 2 geschummelt hat, der antwortet.

Die Diskussion um die Gaming-Fähigkeiten von Elon Musk begann im Jahr 2022, als der Tech-Milliardär seinen Build für das bekanntlich bockschwere Elden Ring teilte. Die Ausrüstung ließ erfahrene Spieler jedoch nicht nur an seinen Gamer-Skills, sondern gar an seiner Intelligenz zweifeln.

Das Verhältnis von Elon Musk und seiner Tochter gilt ohnehin als angespannt. Es bleibt nun abzuwarten, wie er auf die Vorwürfe reagieren wird. Das letzte Mal, als jemand seine Gaming-Fähigkeiten öffentlich angezweifelt hat, übte der Tech-Milliardär bittere Rache: Asmongold wirft Elon Musk vor, kein echter Gamer zu sein – Der rächt sich auf X