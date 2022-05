Der reichste Mensch der Welt zeigt seinen Build in Elden Ring – „Das würde mein 10-jähriger Cousin nutzen“

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Viele Spieler steigen gar nicht so tief in die Ausrüstungs-Wissenschaft von Elden Ring ein, wie das Beispiel Elon Musk zeigt. Der Spaß zählt und der Wunsch, etwas Außergewöhnliches zu erleben.

Ein Kommentar auf reddit fasst den offenbar wild zusammengeschusterten Build so zusammen: „Er levelt zwar in Weisheit, aber das ist kein schlauer Build.“

Wie so oft schafft es Elon Musk also, andere Menschen zu inspirieren und mit seinen Taten zum Staunen zu bringen – wenn auch dieses Mal auf eine ganz andere Art als gewohnt.

Der Tech-Milliardär Elon Musk gilt als der reichste Mensch der Welt ( via for bes.com ). Mit dem Verkauf des Bezahlservice PayPal machte Musk richtig viel Geld und gründete danach noch viele Unternehmen mit teils visionären Ideen.

