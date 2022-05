Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Damit spricht Musk vielen Fans aus der Seele. Selbst Neueinsteiger feiern das FromSoftware-Spiel, sagen teilweise: sie hätten sich seit Ocarina of Time nicht mehr so gefühlt .

Das sagt Musk nun zu Elden Ring: Schon zuvor verriet Elon Musk, mit welcher Klasse er Elden Ring gerade durchspielt . In einem neuen Tweet vom 23. Mai verriet er außerdem auf Twitter , was er von dem Spiel hält: „Elden Ring, wenn man es in seiner Gesamtheit wahrnimmt, ist die schönste Kunst, die ich je gesehen habe.“

Musk ist bekannt als „Meme Lord“, er legt oft eine lockere Art an den Tag und zeigt sich vor allem auf Twitter mehr oder weniger „normal“. Er ist ebenfalls offenbar Gamer, was nicht erst seit Elden Ring bekannt ist:

Selbst einige Wochen nach Release gibt es immer noch Interesse an Elden Ring . Das neuste Soulsborne-Spiel begeistert sogar den reichsten Mann der Welt: Elon Musk. Der spricht nun über seine Erfahrung und zeigt, wie er so zockt.

