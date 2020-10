Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

So twitterte der Overwatch-Kanal ein Bild von der Oberfläche des Mars an Elon Musk, auf dem nun ein riesiges Geschütz von Torbjörn steht mit den Worten „Wir haben schon lange darüber nachgedacht. Ruf uns an.“

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Der Unternehmer, Milliardär und Babynamen-Innovator Elon Musk ist für seine kreativen, manchmal auch verrückten Ideen bekannt und genießt in der Nerd-Community einen ziemlich guten Ruf. Immerhin zeigt er sich offen etwa Anime gegenüber und ist auch selbst ein großer Zocker. 2018 kündigte er an, Fortnite zu kaufen und zu löschen , damit die Spieler auch mal Sex haben.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. − 1 = 7

Insert

You are going to send email to