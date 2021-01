Elon Musk redet über Cyberpunk 2077, macht Gründer so nebenbei wieder zum Milliardär

Der Milliardär steckt schließlich auch noch in anderen Themen. Auch in der aktuell großen Diskussion rund um die GameStop-Aktie engagiert sich Musk regelmäßig.

Dass sich der Aktienkurs so bewegt, hat auch unmittelbaren Einfluss auf das Vermögen der Gründer des Studios. So berichtet Forbes, dass Marcin Iwiński – einer der Mitbegründer des Studios – dank seiner 13% Anteile an CDPR-Aktien durch den Anstieg wieder zum Milliardär wurde (via Forbes ). Auf diesem Stand war er bereits schonmal, vor dem Release des Spiels.

So wirkten sich die Tweets aus: Musks Kommentare machten sich auch auf dem Aktienmarkt bemerkbar. So vollzog die CDPR-Aktie nach den Tweets von Musk einen Sprung um 17% nach oben.

Am 28. Januar postete Musk auf Twitter einige kurze Angaben zum Tesla Model S. Unter anderem betonte er, dass der Wagen in unter zwei Sekunden auf 60 Meilen/Stunde (etwa 96,5 km/h) beschleunigen kann – und dass er sogar Cyberpunk abspielen könne.

