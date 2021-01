Spieler geben Cyberpunk 2077 zurück, kassieren 250 $, können trotzdem weiterspielen

Nachdem der Launch des Action-RPGs Cyberpunk 2077 alles andere als gut verlaufen war, fordern manche Spieler Rückerstattungen an. Das Geld erhielten sie zwar zurück, das Spiel dürfen sie aber zumindest bisher weiter behalten.

Warum fordern Spieler Rückerstattungen an? Als Cyberpunk 2077 am 10. Dezember veröffentlicht wurde, stellte sich schnell heraus, dass es von zahlreichen Bugs und technischen Problemen geplagt war. Gerade die Versionen für PS4 und Xbox One laufen selbst heute noch nicht rund, weswegen die Käufer Rückerstattungen verlangten. Sony entfernte die PS4-Version von Cyberpunk 2077 sogar aus dem Playstation Store. Die Rückerstattungen wurden inzwischen in die Wege geleitet.

Cyberpunk 2077 kann trotz Rückerstattung noch gespielt werden

Was berichten Spieler über die Rückerstattungen? Mehrere Käufer von Cyberpunk 2077 berichten laut der Website VICE davon, dass sie ihr Geld sehr zügig erhalten haben, nachdem sie das Online-Formular für Refunds ausgefüllt hatten. Es gibt hier also keinen Grund zur Beschwerde.

Allerdings wundern sich manche darüber, dass sie zwar ihr Geld bekommen haben, Cyberpunk 2077 aber weiter behalten dürfen. Und das sogar bei der Collector’s Edition, die rund 250 US-Dollar kostet. Kunden berichten dabei von der digitalen Variante aber auch der Disc-Version.

Die Collector’s Edition von Cyberpunk 2077 bietet jede Menge Inhalte.

Ich war überrascht, dass ich die Collector’s Edition nicht zurückschicken musste. Ich habe also immer noch alles. Als Kunde habe ich das Gefühl, dass sie es ‚wiedergutgemacht‘ haben. Weist einfach euren Kauf nach und ihr erhaltet euer Geld zurück. Steve, Käufer von Cyberpunk 2077

Was bietet die Collector’s Edition? In der Sammler-Edition von Cyberpunk 2077 befindet sich neben dem Spiel eine 25 Zentimeter große Statue von V in Aktion, ein Hardcover Artbook, ein Weltenkompendium, Postkarten aus Night City, eine Karte der Stadt, Sticker, Metal-Pins, Aufnäher und ein Steelbook. Und das alles in einer sehr großen, schicken Box.

Auch der Spieler Ben berichtet, dass er eine Rückerstattung beantragte und das Spiel behalten konnte:

Seltsamerweise habe ich immer noch Zugriff auf das Spiel über meine Xbox, es wird nicht als widerrufen angezeigt, obwohl ich ihnen den Code geschickt habe. Keine Ahnung, wie sich das auf lange Sicht auswirken wird. Ben, Käufer von Cyberpunk 2077

Können die Spieler Cyberpunk 2077 wirklich behalten? Normalerweise ist eine Rückerstattung des Kaufpreises auch mit der Rückgabe des entsprechenden Produkts verbunden. Warum die Spieler Cyberpunk 2077 behalten dürfen, obwohl sie ihr Geld bereits zurückbekommen haben, ist unklar.

Wer das Online-Formular von CD Projekt Red für den Refund ausfüllte, dem wurde mitgeteilt, dass sie das Spiel zurückgeben müssen. Wann das der Fall sein sollte, wurde nicht erwähnt.

Es ist also durchaus möglich, dass die Spieler noch eine Nachricht von CD Projekt Red erhalten mit der Aufforderung, das Spiel einzusenden. Eine offizielle Stellungnahme zur Situation gibt es bisher noch nicht vom Entwicklerstudio.

