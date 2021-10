Genshin Impact kuschelt sich zum Entsetzen vieler Fans an Elon Musk ran – Der findet’s gut

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Was haltet ihr von den Kuscheleinheiten zwischen Elon Musk und Genshin Impact? Seid ihr entsetzt darüber oder seht ihr das Ganze gelassen und mit Humor? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Die Aktion scheint dem Paimon2theMoon-Account zumindest einige Follower beschert zu haben (via socialblade ). Denn vor dem Vorfall hatte er 6.494, während er zum jetzigen Zeitpunkt, am 15. Oktober 2021, 76.599 Follower besitzt.

Andere wiederum sehen es als spaßig an. So meint Enviosity:

TeacherInfatuation fasst zusammen, was die Fans vermuten, was Genshin Impact damit erreichen wollte:

reddit-User paraelyn ist es aber gelungen, die Antwort in einem Screenshot einzufangen und tut seinem Unmut in der Überschrift kund: „Ich mag diese Zeitlinie nicht, in der wir uns befinden.“ (via reddit ).

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Inwiefern kuschelt sich Genshin Impact an Elon Musk ran? In dem Bild des Tweets wurde versprochen, dass der offizielle Genshin Impact Twitter-Account Elon Musk auf Twitter folgen würde, wenn Paimon2theMoon eine Million Follower erreicht.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist vor der Kuschel-Aktion passiert? Am 14. Oktober postete Genshin Impact einen Tweet, der einen weiteren offzielen Twitter-Account von ihnen verlinkte und zum Folgen aufrief.

Insert

You are going to send email to