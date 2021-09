Kokomi aus Genshin Impact ist so unbeliebt, dass sogar ihre Sprecherin gemobbt wird

Der neue Charakter Kokomi aus Genshin Impact wird laut Banner Sales und der Community gar nicht gut angenommen. Fans gehen jetzt sogar so weit, dass sie die chinesische Sprecherin von Kokomi mobben. MeinMMO berichtet euch, wie weitreichend die Unbeliebtheit gegenüber Kokomi ist.

Wer ist Kokomi? Kokomi ist der neueste 5-Sterne Charakter aus Genshin Impact und ist seit dem 21. September für die Spieler erhältlich. Sie ist eine Hydro-Heilerin mit einem Buch als Waffe, so wie ein anderer Charakter namens Barbara. Dazu kommt Kokomis Talent, welches es ihr sehr schwer macht, hohe Schadenszahlen zu verursachen.

Wer ist die chinesische Sprecherin von Kokomi? Es handelt sich um die chinesische Synchronsprecherin Niang Gui. Sie ist, neben Kokomi, bekannt für die Rolle Tata MeI aus dem Anime Aishen Qiaokeli-ing…II.

Was ist bei Niang GUI passiert? Während eines Livestreams von Niang Gui haben Fans von Genshin Impact sie belästigt und beleidigt, weil sie unzufrieden mit dem Charakter Kokomi sind. Das Ganze ist so ausgeartet, dass die Synchronsprecherin die Regeln ihres Livestreams ändern musste. Es durften nur noch Zuschauer chatten, die Badge Rang 3 hatten (via reddit). Also Leute, die schon länger dabei und nicht neu sind.

Niang Gui schreibt auf ihrer bilibili-Seite dazu, dass sie nur eine kleine Synchronsprecherin sei und nicht viel dagegen tun könne. Sie hoffe, dass alle, die Kokomi mögen, ihre Dynamik (auf ihre Stimme bezogen) mögen und Leute sich dadurch so fühlen, als wären sie in einer entspannten und angenehmen Umgebung durch Kokomi (via bilibili).

Fans reichen Klage gegen Genshin Impact ein, weil sie unglücklich über einen Skill sind

Kokomi – Schlechtester Banner seit Release

Das sagen die Zahlen über Kokomi: Kokomis Unbeliebtheit spiegelt sich auch in den Banner Sales wider. Mit bis dato etwa umgerechnet 2,8 Millionen Euro liegt Kokomi weit hinter den anderen Charakteren. Der erste Verkaufstag der Banner wird auch immer eingefangen. Dort liegt Kokomi ebenfalls weit hinter den anderen Charakteren zurück (via reddit).

Selbst die Charakter-Banner, die schon ein zweites Mal erschienen sind, haben sich bisher doppelt so gut verkauft, wie Kokomis Banner.

Kokomis Banner kam zusätzlich noch zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt. Während die einen Spieler alles für Raiden Shoguns Banner ausgegeben haben und die anderen auf Yae, Thoma und Gorou warten, scheint Kokomi keinen Anreiz zu besitzen. Viele vergleichen sie mit Charakteren, die es bereits im Spiel gibt. Sie sehen keine Notwendigkeit für sie zu ziehen und sparen lieber für zukünftige Charaktere.

„Nicht mal die Wale haben den Fisch gegessen“

Was sagt die Community über Kokomi? Fans äußern sich darüber, dass Kokomis Kit unlogisch sei. Ihre Sternbilder und Boni beim Levelaufstieg, seien nicht angemessen für den Charakter, da sie nichts damit anfangen könne. Ohne die Chance, kritische Treffer landen zu können, solle sie andere Kompensation erhalten, um sie nützlicher zu machen.

Da Kokomis Schaden auf ihren maximalen Lebenspunkten (LP) basiert, haben Spieler gehofft, dass die LP-Multiplikationen hoch genug wären, um großen Schaden zu verursachen.

Außerdem scheint Kokomi in dem Drama um die Anniversary-Geschenke etwas unterzugehen. Selbst unter dem Twitter-Post zu ihrem Charakter-Trailer tummelt sich die Community, die weiterhin bessere Belohnungen zum einjährigen Geburtstag von Genshin Impact will (via Twitter).

Die Community schreibt zu Kokomi:

Es sieht so aus, dass nicht mal die Wale den Fisch [Kokomi] gegessen haben. User logicaleuler via reddit

Kale_Yuuki fügt hinzu:

Sorgt euch nicht Leute, sie kann auf Wasser laufen, erinnert ihr euch? Das gilt auch für Tränen. via reddit

Kokomis Signature-Waffe bleibt ebenfalls nicht verschont:

Ein Nischen-Charakter ist mir egal, aber was zum Teufel dachten sie [Genshin Impact] sich bei ihrer Waffe? Wortwörtlich nutzlos ohne sie [Kokomi]. User Royal_empress_azu via reddit

Auch in unserem Kommentarbereich gibt es einen Vergleich zu einem anderen Charakter:

Niedlich ist sie ja schon – aber wer braucht wirklich eine Barbara 2? MeinMMO-User Andreas Straub via MeinMMO

Es scheint so, als hätte Kokomi sich den falschen Zeitpunkt, das falsche Element und die falschen Fähigkeiten ausgesucht, wenn es nach der Community geht. Doch was meint ihr dazu? Habt ihr Kokomi gezogen oder stimmt ihr mit den anderen überein? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Genshin Impact: Was kann Kokomi wirklich? Build für die Hydro-Heilerin