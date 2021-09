Genshin Impact geht gegen eine der wichtigsten Fan-Seiten vor

miHoYo, die Macher von Genshin Impact, gingen in den vergangenen Wochen stark gegen Leaker und Fan-Seiten, die Leaks enthalten, vor. Getroffen hatte es jetzt auch Honey Impact – eine der wichtigsten Fan-Seiten für Informationen über das Spiel. MeinMMO berichtet über die Vorfälle und die Community-Reaktionen.

Honey Impact hat mit die größte Ansammlung an Daten, Fakten, Bildern und allgemeine Informationen zu Genshin Impact. Sie ist zu einer wichtigen Ressource für viele Content-Creator und Spieler geworden. Außerdem beherbergt sie Leaks zu kommenden Inhalten im Spiel.

Was ist zwischen Genshin und Honey Impact vorgefallen? Der Inhaber verfasste einen Tweet, in dem er sagte, dass Genshin Impact versucht die Seite hinterrücks zu schließen:

Was sind Hosting-Provider und Cloudflare? Ein Hosting-Provider, wie IONOS-AS, ist dafür da, eine Internetseite live zu schalten und für Benutzer zugänglich zu machen. Außerdem kann man darüber die Web-Adresse seiner Seite bestimmen. So etwas wie Cloudflare soll, grob gesagt, für mehr Sicherheit und Geschwindigkeit auf Internetseiten sorgen.

Auf der Seite selbst könnt ihr einen vollen Überblick über die gesendeten Nachrichten seitens miHoYo gewinnen (via Honey Impact). Sie hatten den Hosting-Service von Honey Impact, IONOS-AS, über die Verletzung der Copyright-Rechte informiert und darum gebeten, die Seite nicht mehr unter „genshin.honeyhunterworld.com“ zu hosten. Auch Cloudflare wurde mit diesem Inhalt benachrichtigt.

Honey Impact Inhaber ist wütend auf miHoYo

Der Inhaber von Honey Impact ist sich sicher:

Anstatt, dass miHoYo uns oder mich persönlich kontaktiert, versuchen sie uns hinterrücks von der Bildfläche verschwinden zu lassen. (Was nicht überraschend ist, da man weiß wie gierig sie nach Geld sind und Erpressung zu ihrer Unternehmenspolitik gehört) via Honey Impact

Er rief dazu auf miHoYo öffentlich zu markieren, während man diesen Post auf Social Media teilt. Der Inhaber sei erbost und traurig darüber, dass auch andere Seiten und Content-Creator darunter leiden würden, da sie Honey Impact als Ressource benutzen würden. Sie würden jetzt sicher auch Probleme bekommen.

Außerdem verstehe er nicht, wieso miHoYo verlange, dass seine ganze Seite offline genommen werden solle. Er könne doch die Seiten offline nehmen, die die Genshin Impact Macher nicht für angemessen halten.

Er sei zudem der Meinung, dass es eine Grauzone wäre Menschen zu verbieten Content oder Fan-Seiten zu erstellen, nur weil miHoYo die Besitzer des Spiels sind.

So aufgebracht, wie Honey Impact war, erstellten sie für eine kurze Zeit einen Footer, der die Wut widerspiegelt:

So respectful wow pic.twitter.com/BcuT73o8ls — Nogami Ventus (@NogamiV) September 12, 2021

Nachdem dieser aber einen Aufruhr in der Community und in den Kommentaren von Honey Impact verursacht hatte, wurde er gelöscht. Einige der Community wollen diese Seite nie wieder besuchen.

Ein bekannter YouTuber und Streamer erstellte sogar ein Video, in welchem er den Footer kritisierte (via YouTube). Es handelt sich dabei um AsianGuyStream, auch bekannt als Atsu. Er produziert schon länger Inhalte für und mit Genshin Impact.

Er beleuchtet in seinem Video die rassistischen Aussagen im ehemaligen Footer der Seite, was wahrscheinlich letztlich dafür sorgte, dass der Inhaber den Footer entfernte. Atsu war auch zuletzt sehr engagiert in der Genshin Impact Rassismus-Debatte zwischen zwei anderen Streamern.

Was passiert nun mit Honey Impact? Wird die Seite bald nie wieder erreichbar sein? Bisher scheint dem nicht so. Honey Impact schrieb in einem Tweet, dass sie ihre Seite nun woanders hosten lassen (via Twitter). Außerdem wollen sie Wassermarken und alles, was das Copyright verletzt, von der Seite entfernen.

Nie wieder Leaks? Community verlangt Road-Map

Nicht nur Honey Impact wurde von miHoYo angehalten, die Leaks und Seite zu quittieren. Auch BilliBilli, quasi das chinesische YouTube, wurde von Genshin Impact verklagt (via Twitter). Sie wollten damit erreichen, dass die Plattform persönliche Informationen zu den Leakern preisgibt. Die Seite war teilweise offline und limitiert erreichbar.

Daraufhin löschten auch bekannte Twitter-Leaker, wie abc64, Sukuna und Yoimiya Impact ihren Account. Dimbreath besitzt zwar noch seinen Twitter-Account, hat aber am 9. September einen Tweet verfasst, der darauf schließen lässt, dass seinerseits erst einmal keine Leaks folgen werden (via Twitter).

Wie reagiert die Community? Die Community ist gespalten zwischen Partei 1: „wir verstehen miHoYo“ und Partei 2: „Leaks sind das, was uns motiviert“. Während Partei 1 sagt, dass die Macher hart arbeiten und natürlich nicht wollen, dass alles Wochen im Voraus geleakt wird, sagt Partei 2, dass sie so besser auf bestimmte Charaktere sparen können und auch wahlweise gewillt sind, Geld ins Spiel zu investieren.

Außerdem verfasste ein Twitter-User eine Bitte, die auf reddit geteilt wurde und innerhalb weniger Tage knapp 21.000 Up-Votes generiert hat (via reddit). Es geht um diesen Tweet:

Eine Road-Map zeigt zukünftige Updates des Spiels und wann Spieler mit ihnen rechnen können

Folgendes haben die reddit-User zu der Bitte zu sagen:

Vodkasheep: „Sie (miHoYo) hatten eine Road-Map für Patch 1.1-1.3, aber hörten damit auf, weil sie nicht wollten, dass die Leute im Voraus planen. Maximiert so den Impuls-Kauf.“ (via reddit)

Leshawkcomics bringt den Raiden Shogun Banner als Beispiel an, der auch ewig vorher bekannt war: „Baal wurde vor dem Release gehyped, auch mit ihren Fehlern, war sie der beste Banner. (orientiert an Verkaufszahlen) Viele Leute, die ich kenne, legten extra echtes Geld für sie zur Seite, um bei ihr zu whalen (= viel Geld ausgeben). (…)“ (via reddit)

Substiantial_Fan_9582 ist sich sicher: „Road-Maps sind immer willkommen. Jedoch solltest du realisiert haben, dass alle Gacha-Games auf der Basis „die Schwäche des Menschen“ aka „impulsives Kaufen“ beruhen, außer du hast noch nie ein Gacha-Game gespielt. Also, die Road-Map ist willkommen, aber wird wahrscheinlich nicht passieren.“ (via reddit)

Hajiishere: „Das Lustige ist, Leute wollen Road-Maps für Charaktere, aber sie machen wahrscheinlich eher Road-Maps für andere Inhalte, was sie irgendwie bereits alle sechs Wochen tun.“ (via reddit)

Es bleibt also abzuwarten, wie miHoYo in Zukunft weiter verfährt und ob es Leaks zu Patch 2.3 in der Form geben wird, wie es jetzt bei 2.2 der Fall gewesen ist.

Was denkt ihr über die Eskapade zwischen miHoYo und der Community? Meint ihr sie übertreiben oder haben das Recht dazu Leaks zu verbieten? Gehört ihr zu Partei 1 oder 2? Schreibt es gerne in die Kommentare.

