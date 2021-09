Genshin Impact: Ein Charakter löst eine hitzige Rassismus-Debatte aus

In den letzten Tagen gab es eine hitzige Rassismus-Debatte zwischen zwei Streamern, die Genshin Impact Inhalt produzieren. Darin ging es um Scheinheiligkeit und Beleidigungen gegenüber Chinesen. Doch was genau lief dort ab?

Tenha (links im Titelbild zu sehen) ist ein koreanischer Genshin Impact YouTuber und Streamer. Kylorren_Lol (rechts im Titelbild) ist ein spanischer YouTuber und Streamer, der auch in Genshin Impact Content eingestiegen ist.

Wie begann alles? Tenha veröffentlichte ein Video mit dem Titel „Wie ich aus Versehen die BESTE Keqing auf YouTube machte“. Wie er selbst sagt, war seine Absicht dahinter natürlich Klicks zu generieren. Er hätte bei den Besten gelernt und verfolgte keine böse Absicht dahinter. Keqing ist eine spielbare Figur in Genshin Impact.

Daraufhin meldete sich Kylorren_Lol auf Twitter zu Wort, wollte seine Keqing mit der von Tenha vergleichen und ein Reaction-Video zu Tenhas produzieren. Tenha entgegnete daraufhin, dass er daran kein Interesse hätte und er nicht möchte, dass Kylorren_Lol so ein Video abdreht. Tenha ist kein Fan von solchen Videos und würde sowieso Copyright darauf erheben, erläuterte er in einem späteren Video, wo er die Situation genauer schilderte.

Wer sind Tenha und Kylorren_Lol? Der Koreaner Tenha wurde bekannt durch seine Genshin Impact Videos, in denen er sehr viel Geld im Gacha-System ließ. Außerdem streamt er regelmäßig auf Twitch. Kylorren_Lol kommt aus Argentinien und produziert spanische Videos und Streams. Wie sein Name verrät, streamte er vorher vor allem League of Legends, aber beginnt nun auch mit mehr Genshin Impact Content.

Tenha schildert in diesem Video die Situation zwischen ihm und Kylorren_Lol

„Chinesen sind die schlimmsten Menschen auf der Welt“

Was passierte danach? Es verging nicht viel Zeit und Kylorren_Lol startete ein Stream, in dem er die Tweets abrief und anfing Tenha und Asiaten zu beleidigen.

Asiaten sind so. Ja, die Wahrheit ist, mein Freund, weil ich für Chinesen arbeite – die sind die Schlimmsten. Die schlimmsten Menschen auf der Welt. Ab 0:39 via YouTube

Außerdem beleidigen die anwesenden Zuschauer Tenha als Arschloch und verwenden Begriffe wie „Chinaman“. Kylorren_Lol unterbindet dies nicht, lacht nur und nickt zustimmend. Weiterhin wollte er Tenha Bits auf Twitch spenden, wenn er live geht mit den Worten: „Was zum Teufel ist falsch mit dir? Du beschissener „Chinaman“.“

Bits auf Twitch sind wie eine Währung. Streamer und Twitch selbst erhalten dabei einen gewissen Anteil an Geld, je nachdem wie viel Bits jemand spendet. Bits erwirbt man im Tausch gegen richtiges Geld. „Chinaman“ ist außerdem ein abwertender, rassistischer Begriff gegenüber Asiaten (via Urban Dictionary), den man absolut nicht verwenden sollte.

Kylorren_Lol tat daraufhin dies: Er entschuldige sich in einem Tweet und sendete ihm tatsächlich Bits, jedoch mit folgenden Worten: „Hallo Tenha, guten Morgen. Tut mir leid wegen gestern. Meine Intention ist es nicht dich zu nerven oder deine Inhalte zu benutzen, um berühmt zu werden. Ich entschuldige mich öffentlich, es wird nicht noch mal vorkommen. Schönen Tag noch.“

Auch auf Twitter hat sich Kylorren_Lol noch mal dafür entschuldigt sein Video nehmen zu wollen, aber nicht für die rassistischen Äußerungen. Weiterhin verteilte er jedoch Herzen an Tweets seiner Community, die Tenha beleidigen. Sehr scheinheilig das Ganze, findet Tenha.

Das Schlimmste an der ganzen Sache ist aber, dass Kylorren_Lol Tenha einfach als Chinesen betitelt, obwohl er Koreaner ist. Beide Abstammungen verfolgen andere Ethiken und Traditionen.

Alle Screenshots und Beweise befinden sich in Tenhas und AsianGuyStreams Videos, da Kylorren_Lol seine Tweets und Streamaufnahmen gelöscht hat.

Kylorren_Lol veröffentlichte außerdem ein Entschuldigungs-Video, indem er Tenha immer noch mehrere Male einen Chinesen nennt (via YouTube). Außerdem hätte er ja Verständnis für Rassismus, da seine Familie teils auch ausländische Wurzeln hat. Das Video klingt für viele in den Kommentaren wie ein „Tut mir leid, dass du dich angegriffen fühlst“ und nicht wie eine richtige Entschuldigung.

AsianGuyStreams aka Atsus Video zum Thema

Atsu ist ebenfalls ein berühmter asiatischer Content-Creator und Streamer im Bereich Genshin Impact.

Worum geht das Video? Atsu ruft in seinem Video unter Tränen noch einmal dazu auf, dass Leute laut werden sollen. Sich gegen Rassismus wehren sollen. Sich nichts gefallen lassen und Hilfe suchen sollen. Er spricht aus eigener Erfahrung und bekommt stetig Rassismus gegen ihn selbst mit. Das Thema verletzt ihn sehr.

Er pochte noch mal darauf herum, dass die Ausrede „es ist aus dem Kontext geschnitten“ in diesem Fall nicht gälte. Er verstehe nicht, wie man so was gutheißen könne. Man solle auch gegen seine Lieblings-Streamer sprechen und nicht einfach abnicken, was derjenige täte. Es wäre zwar einfacher wegzuschauen, aber helfen tue dies niemanden und es würde alles verschlimmern.

Genshin Impact als Verbindungsglied aller Herkünfte

Genshin Impact bringt verschiedene Kulturen und ihre Traditionen ins Spiel und bringt sie so den Menschen näher. Bisher gibt es Deutschland (Mondstadt), Japan (Inazuma) und China (Liyue) im Spiel. Es entsteht ein Miteinander ungeachtet der eigenen Herkunft und Traditionen.

Gerade die asiatische Seite wird durch das Spiel noch einmal verständlicher beleuchtet und bringt ihre Literatur, Kultur und Traditionen näher an Menschen heran, die nicht aus asiatischen Ländern stammen.

Durch diesen Vorfall zwischen Tenha und Kylorren_Lol, könnte noch mehr Rassismus Einzug ins Spiel und zwischen Content-Creatoren erhalten haben. Bleibt zu hoffen, dass die Videos von Atsu und Tenha einige Leute wachgerüttelt haben und nicht weitere Menschen wie Kylorren_Lol auf den Plan treten.

Das Ironischste an der Sache? Die Diskussion entbrannte ja aufgrund von Keqing. Sie stammt ebenfalls aus China.

