Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Bei Valheim handelt es sich um ein Koop-Survivalgame für 1 bis 10 Spieler. Ihr findet euch in einer riesigen, zufallsgenerierten Welt wieder, in der ihr überleb...

Am 28. September findet dann der Release von New World statt, nachdem dieser bereits mehrfach verschoben wurde. Das ist der ideale Zeitpunkt, um mit dem MMO von Amazon anzufangen. Ihr werdet mit tausenden von Spielern gleichzeitig starten und könnt zu den ersten gehören, die um Festungen kämpfen.

Vom 9. bis zum 13. September findet die offene Beta statt. In dieser Zeit kann jeder Spieler über Steam New World ausprobieren. Ziel der Beta ist vor allem das Stressen der Server, die bei der Closed Beta noch für Probleme gesorgt haben.

Was ist das für ein Spiel? Bei New World handelt es sich um ein MMO, das viele PvE- und PvP-Elemente enthält. Ihr erreicht als Schiffbrüchiger die mysteriöse Insel Aeternum , auf der sich Azoth, ein mystisches Material, befindet.

